Checho Hirane responde tras revelarse que devolvió el bono clase media: "Me lo depositaron por equivocación"

Luego de que la Fundación América Transparente, revelara que el animador estaba dentro del listado de personas que debieron devolver el Bono Clase Media, que tiene por fin ayudar a quienes vieron sus ingresos disminuidos en un 30% debido a la crisis sanitaria, por no cumplir con los requisitos, Hirane alzo la voz tras las criticas y aclaró la situación.

“Nos parece positivo que estas personas hayan devuelto los 500 mil pesos que se les fueron adjudicados por error, pero nos sorprende que entre ellos haya personas como Checho Hirane, que difícilmente se pueden considerar de clase media. Este tipo de anomalías se detectan gracias al acceso a información de gobierno, y lo que nosotros queremos es facilitar el acceso y cruce de estos datos con herramientas de transparencia fáciles de usar, para que cualquier ciudadano pueda fiscalizar”, indicó Juan José Lyon, director ejecutivo de Fundación América Transparente.

Sobre esto el animador señaló a BioBiochile que “me la depositaron por equivocación. Un asesor ingresó a Impuestos Internos y vio que me estaban ofreciendo el bono. Me lo aceptó sin mi consentimiento y cuando me contó le dije que lo devolviera de inmediato. No se pudo devolver ahí, tomé foto del mensaje que decía que no se podía devolver. Cuando se abrió la opción para poder devolver, lo hice”.

Luego agregó: “No tengo nada que decir, no hay nada raro. Al contrario, yo he criticado a toda la gente que lo sacó sin merecerlo”.

Concluyó señalando que “si son 65 mil personas las que devolvieron la plata y sale sólo el nombre de Sergio Hirane, ¿tú crees que no hay una mala intención? Tengo todos los comprobantes para demostrar que el mismo día traté de devolverlo, porque se habían equivocado, y más encima lo devolví”, enfatizó.