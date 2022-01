Después de que La Red decidió eliminar el programa Café Cargado de su parrilla, el conductor Checho Hirane había mantenido el silencio, pero ahora decidió referirse a la repentina decisión del canal privado.

La estación televisiva canceló la propuesta televisiva la tarde de este lunes, después de que el pasado 14 de enero Hirane hizo un llamado a boicotear el gobierno de Gabriel Boric.

"¡Están c... de susto que les saquen la plata! ¡C... de susto que cumpla lo que ha prometido! Porque el país se va a la cresta. 'Vamos a cooperar con esto'.. ¡A dónde van a cooperar! Qué tienen que cooperar. No tienen que cooperar nada. Tienen que poner todo tipo de trabas para que le vaya mal a sus malas políticas", fue el comentario que hizo el también comediante en su programa radial Conectados en Agricultura.

Es por eso que La Red indicó que "tales declaraciones provocan desconfianza en la realización editorial de Café Cargado y es por eso que La Red ha decidido levantarlo de su parrilla programática".

Checho Hirane: ¿Qué dijo el conductor sobre la cancelación de Café Cargado?

La reacción de Hirane se hizo esperar, ya que no quiso hablar hasta emitir una declaración pública formal a través de sus redes sociales.

La reacción emanó a través de su Twitter, donde indicó que "fui informado telefónicamente que La Red había decidido censurar el programa Café Cargado, y sacarlo de la pantalla".

"En los mas de treinta años que llevo en las comunicaciones jamás censuré a alguien por pensar distinto, y nunca un canal, o una radio me había censurado por ser fiel a mis convicciones".

"Reitero mis dichos con total convicción ojalá los empresarios, y todos los chilenos, trabajemos y hagamos lo que esté en nuestras manos para impedir que el próximo gobierno implemente malas políticas públicas, pues eso es lo que viene en el programa de Gabriel Boric, malas políticas públicas", puntualizó.

Por otro lado, arremetió contra su ex casa televisiva indicando que "lamento que haya comenzado la censura en nuestro país, y que haya sido la Red la primera en hacerla realidad. Estoy triste, porque fui ingenuo al creer que La Red iba a respetar la libertad de expresión. Desgraciadamente me equivoqué rotundamente".

"El convenio que yo tenía con la red era que en todo momento iba a tener libertad editorial, libertad que se fue mermando al correr de los programas con disimuladas presiones, cuestionando contenidos e incluso invitados, como el caso de Leopoldo Lopez hace pocas semanas atrás, a quien no querían darle pantalla en La Red", sostuvo Hirane.

"Hoy no es un buen día para la libertad de expresión en nuestro país, pero no van a lograr silenciar mi pensamiento. Aprovecho esta oportunidad para reiterar mi compromiso con la libertad y los principios que siempre han inspirado mi vida. Gracias a todos por las muestras de apoyo que he recibido", concluyó.