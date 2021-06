"Obviamente, no soy inmortal": Cata Vallejos se retracta de sus dichos anti vacuna

Cuando aún no se entera de la nueva polémica en la que fue involucrada, Cata Vallejos decidió retractarse de la controversia que provocó durante el fin de semana, tras asegurar que no se iba a vacunar porque "siento que puedo defenderme ante cualquier virus".

Las historias con sus disculpas llegan después de que el domingo se defendió de la críticas, haciendo un llamado a "no más divisiones de la gente por tener creencias distintas" y luego publicó otro mensaje en el que indicó "perdón, pero no soy falsa".

"Estuve desaparecida un poco de las redes porque me quise dar un tiempo para mí. Para reflexionar, para pensar, para pensar en todo esto que me pasó. Y escribí algunas cositas para compartirlas con ustedes, que es de todo corazón obviamente, y para que no se me fuera ningún punto al momento de hablarlo con ustedes", partió diciendo la influencer.

Entonces, comenzó su lectura: "han pasado algunos días desde que hablé un tema bastante controversial y lamentablemente fue un poco fuertes y agresivas la gran mayoría de las respuestas. Que sin duda me tuvo varios días pensando. Y bueno, volví a revisar los videos y lo que dije y hago un mea culpa. Me equivoqué y cometí el error de afirmar que solo con mis defensas si me alimento bien, puedo combatir cualquier enfermedad, siendo que nadie tiene la vida asegurada"

"Ustedes saben que siempre trato de promover un estilo de vida saludable. Obviamente, no soy inmortal, pero creo que ese es el camino para reducir los riesgos y enfermedades a los que estemos expuestos"

"También me equivoqué al decir que es lo mismo tener anticuerpos naturales a causa del Covid, que tener los anticuerpos proporcionados por la vacuna. Y la realidad es que hay tanta información de un lado y del otro que me cuestioné", admitió.

Luego, llegó el remate de sus nuevos dichos, donde postuló que "llegué a la conclusión de que a veces caemos en abanderarnos por situaciones, dichos o cosas que se te van presentando en el camino. Y como soy una persona que está abierta al diálogo, abrí mi cabeza, ver qué es lo que está realmente pasando. Decidí ver todo desde afuera como siempre lo hago cuando me ocurren cosas así. Sé que soy una persona con influencia, por la gran cantidad de personas que me sigue en este medio, y sé también que por eso tengo una gran responsabilidad".

"Al fin y al cabo, soy una mujer que comete errores. Por lo tanto, estoy aquí hoy asumiéndolos. Y claro, como en mi círculo cercano, gracias a Dios, no tuve a nadie comprometido con la enfermedad, nunca le tomé el peso que tenía. Debe ser terrible perder a un ser querido y por eso quiero pedir disculpas si pasé a llevar a alguien", sentenció.

Aquí las historias rescatadas por el sitio Mira Lo que Hizo: