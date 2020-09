Carolina Arregui y su fallido rol como panelista del matinal de TVN: "Sentí que no tenía ningún espacio"

La destacada actriz Carolina Arregui comentó su fallido paso por el matinal de TVN y reflexionó sobre el presente de las teleseries en tiempos de pandemia.

En conversación con el programa online "El Aperitivo", conducido por Jordi Castell, la artista afirmó que le fue como el "forro" animando el espacio matutino del canal estatal. "Lo hice porque quería de alguna forma innovar en algo, yo siempre te voy a responder con la verdad, yo entré con otra intención, con las ganas de de querer aportar en algo, quería sentir que entrego algo que valga la pena”, expresó.

“Propuse muchas cosas, con mi marido estábamos dispuestos a invitar a personas que no tuvieran la posibilidad de operarse y por ejemplo eso no, porque no vende. Entonces empecé a proponer cosas y no estaba dentro del margen o dentro de lo que es un matinal", contó.

La actriz llegó a principios de 2019 y estuvo muy pocos meses como panelista del espacio. | Foto: Instagram/ @carito_arregui

“La verdad es que yo sentí que no tenía ningún espacio, que no era ningún aporte. Hablar de cosas que uno no quiere hablar, me di cuenta que no estaba para hacer eso. Es rico descubrir que uno no pertenece a ciertas cosas, pastelero a tus pasteles”, sentenció.

"Una área que no puede morir"





Respecto al presente de la televisión y el área dramática de los canales, Arregui indicó que se está dando la pelea para que no se acaben y que no puede morir.

“Se están externalizando todas las producciones, en TVN se están arrendando los estudios para hacer otras cosas. Es un área que no puede morir, es de entretención, de educación, que nos pertenece, es nuestra idiosincrasia", dijo.

La actriz afirmó que "estamos dando la pelea porque esto no se acabe, por eso estamos con el tema de hacer teatro online y que esto no se pierda”.