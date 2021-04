Carlalí sorprende a los televidentes al reaparecer en pantalla: "Nunca imaginé esta reacción"

Carlalí Villalba sorprendió a los televidentes al aparecer en pantalla para el programa "Aquí Somos Todos" de canal 13, la joven se hizo conocida en el país por participar en el primer reality de la televisión chilena Protagonistas de la Fama de 2003 y convertirse en la primera eliminada del espacio, Actualmente ejerce como productora periodística del programa de Canal 13.

En conversación con Las Últimas Noticias, la comunicadora se refirió a su trabajo actual comentado: "Estoy trabajando como una hormiguita detrás de cámara consiguiendo todas las cosas para ayudar a las personas, pero estoy a disposición de lo que me pida el equipo".

Sobre que le han dicho por su reaparición en televisión, la periodista señaló que "me llegaron mensajes muy buena onda. Las personas subían pantallazos, me etiquetaban en redes sociales, hasta las dos de la mañana. Me invitaron a participar de lives, que mandara audios, saludos, fue impresionante. Nunca imaginé esta reacción. No sé si el programa necesitará que esté en pantalla, pero yo estoy a disposición". comentó.

Acerca si siente que su nombre se convirtió en icono indicó que "Me he convertido en un personaje de culto, no sé. Me hago autobullying, nunca digo que fui la primera eliminada, fui la primera liberada. Me preguntan por qué festejé cuando me fui les digo: Ahora que están todos encerrados en cuarentena, saben lo que es estar encerrado, y si los liberan, todos celebrarían".