Carlali recuerda su paso por Protagonistas de la Fama a dieciocho años de su estreno

Fue la primera en salir del espacio, pero su nombre quedó grabado en la retina de los chilenos. Es por eso que en un nuevo aniversario del estreno del programa, la primera eliminada de un reality show en nuestro país quiso hacer una reflexión sobre su tiempo allí.

Solo una semana alcanzó a estar encerrada en la casa estudio que albergaba a los concursantes que buscaban obtener un cupo en la nueva teleserie de Canal 13.

Es por eso que Carlalí recordó su paso por el primer programa de este género en la televisión chilena y además, le dedicó tiernos mensajes a sus ex compañeros de encierro.

"FELIZ ANIVERSARIO a la primera generación reality de Chile!!" Hoy se cumplen 18 años de Protagonistas de la Fama, el primer programa chileno de telerrealidad, y para mí siempre será un lindo recuerdo haber participado". escribió en su cuenta de Instagram.

Luego se refirió a su tiempo dentro de la casa y como fue vivir esa experiencia-

"La pasé genial en la casa-estudio pero LO MEJOR DE ESE REALITY LO VIVÍ AL SALIR porque supe aprovechar cada oportunidad y cada puerta que se abrió con trabajo, perseverancia y la actitud positiva que siempre me ha caracterizado" luego agregó que "siento que tomé buenas decisiones en esa época y debido a mi participación en ese programa logré hacer después la práctica como periodista en el Canal 13. Y gracias a un buen desempeño profesional me quedé trabajando en mi carrera cuando aún estudiaba en la Universidad de Chile".

También mencionó que ganó una beca para estudiar teatro. "Además obtuve una beca para estudiar actuación (era uno de los premios del reality) y fui abriendo caminos para hacer muchas cosas más".

Para finalizar reflexionó sobre el impacto que tuvo esa experiencia en su vida. "Por eso miro hacia atrás y concluyo que fue divertido y muy productivo haber jugado, así que tomo con honor y humor mis 5 minutos de fama. Ojalá todos pudieran vivir una experiencia así(...) Fuimos los primeros chicos reality y LOS PRIMEROS EN HACER CUARENTENA EN CHILE. Inolvidable experiencia.".

Y también recordó a sus ex compañeros. "PD: Yo amo a Ballero �� @balleroa Y también amo con locura a @chichene @elizabethhernandezg @cata_bono_ @oscargarcesoficial @consuinostrozap @juanjosealvear @sirjuanignacio @yosoyjuanignacio. No sigo el Instagram de los demás y algunos no lo usan (por eso no los puedo etiquetar aquí) pero los amo igual, Francesca, Panchito, Aline, Janis y Jorge, todos fueron parte importante de mi vida".

Villalba fue eliminada por la votación popular la primera semana del programa, donde se enfrentó a Alvaro Ballero, quien terminó siendo ganador del espacio y obteniendo un cupo para actuar en "Machos" la teleserie de Canal13, premio que cedió a su contrincante Óscar Garcés.