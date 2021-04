Cata Bono habla sobre su relación con Francisco Moller: "Lo amo como el primer día"

La ganadora de "Protagonistas de la Fama" Catalina Bono, estuvo presente en el programa online de Jordi Castell "Dosis Diaria", en donde recordó su paso por el primer reality de la televisión chilena y la relación con su esposo, Francisco Moller, la cual nació al interior del encierro.

La pareja se casó el 2010 y desde hace varios años viven en Madrid por motivos laborales.

"Él trabajaba en una naviera en Chile y curiosamente le tocó traslado a Madrid. Entonces nos casamos un día sábado y el día lunes estábamos aquí con las maletas. Decisión, decisión. Y sabes que ha sido súper bueno, llevamos diez años acá, que se nos ha pasado volando", comentó la cantante y actriz.

Luego agregó:“Y cada día que salgo, estoy en mi casa y recorro las calles, me sigo sorprendiendo de lo lindo, de lo respetuosa que es la gente, de lo amigable, de lo segura que me siento como mujer. Entonces, todos los días digo ‘gracias’ porque me siento súper afortunada de poder vivir acá, lo disfruto mucho" .

“Hemos crecido juntos, he vivido las de quico y caco y no sé, nos queremos mucho y nos apoyamos mucho. Siempre digo que hacemos muy buen equipo. Yo aporto como esa rama de sensibilidad, de creatividad un poquito particular, porque me gusta el aire, la música. Y él es como bien cuadriculado, ordenado. Nos complementamos bien” comentó Bono.

Sobre esto, el conductor del espacio le señaló: "Tú tienes una vida súper ideal. Más encima, perdón, pero esto no es nada personal, pero encuentro que es una súper ventaja que no tengan niños. Qué rico".

“Es una realidad lo que tú dices, porque nosotros antes de la pandemia, la posibilidad de viajar ene, porque aquí todo te queda relativamente cerca, las fiestas, los carretes, la libertad, hemos disfrutado mucho de esa parte, de poder hacer y deshacer a conveniencia. Es más expedito todo." respondió la ex participante de docurealidad.

Acerca de su relación con Moller, la cantante señaló: "A lo largo de todos estos años yo nunca, nunca he dejado de admirarlo a él. Lo admiro mucho. Y te juro que, pucha, es que tiene un alma, es muy noble, muy bueno, me cuida mucho, me quiere mucho… Lo amo como el primer día. Y también lo quiero para toda la vida".

"No escupo al cielo porque todos los escupos que he tirado se me han devuelto. Pero te juro que digo ‘Señor, por favor, ayúdame a que sea para toda la vida, porque lo amo mucho, mucho’. Lo respeto, lo quiero, lo admiro", reveló.

"Tiene sus cosas, yo tengo mis cosas. Tenemos nuestros encontrones y sinsabores, pero de esas cosas nos tomamos de la manito y decimos ‘vamos para adelante, que se puede, que quiero, que tengo ganas de estar contigo’. Lo pasamos muy bien”. concluyó señalando Catalina.