Cara Delevingne se declara pansexual

Cara Delevingne, la modelo que recientemente se ha visto envuelta en más de una polémica por el término de su relación con la actriz Ashley Benson, acaba de declararse "pansexual". En medio de una entrevista con Variety, la joven aseguró que "yo me enamoro de la persona, eso es todo".

Delevingne expandió su postura explicando que "no me importa que alguien se defina a sí mismo como él, ella o ello. Yo me enamoro de la persona, eso es todo. Me atrae la persona".

La RAE no tiene una definició para la pansexualidad . Sin embargo, de acuerdo con la tesis de maestría realizada en la Universidad de Lund "Pansexual identificaction in Online communities. A Queer Sociological Study on Sexual Identification", de Ayisigi Hale Gönel, la pansexualidad es la "capacidad de una persona de sentir atracción erótica afectiva hacia otra persona, con independencia del sexo, género, identidad de género, orientación sexual o roles sexuales, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y/o sexuales con ella".

Aparte de Cara de Delevingne, existen otras artistas que también se han declarado pansexuales, como es el caso de la cantante Miley Cyrus y la actriz Bella Thorne.

La modelo de 27 años es descendiente de una familia aristocrática inglesa, lo que marcó duramente su personalidad. Por eso, contó que "crecí en una familia inglesa reprimida y anticuada. No quería disgustar a mi familia. Me sentía profundamente infeliz y deprimida. Cuando no aceptas una parte de ti o te amas a ti mismo, es como si no estuvieras allí".

Ahora, "me siento diferente cada día. Unas veces más femenina, otras veces más masculina", confesó Delevingne, quien ahora tiene su carrera volcada al mundo del cine.

"Pan" (2015), "Kids in Love" (2016), "Suicide Squad" (2016) "Tulip Fever" o "Londod Fields" (2018), son algunas de las películas en su filmografía.