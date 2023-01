La teleserie de Pailita y su conquistas amorosas tiene una nueva arista, luego de que se reveló que el cantante recuperó a su novia Skarleth, para una vivir una vida en que ahora sí buscará hacerla feliz. O al menos eso dijo. Lo cierto es que tras este reencuentro, una de las canciones del artista urbano del momento cobró todo un nuevo significado.

¿Qué canción de Pailita tiene todo un nuevo sentido?

A pocas horas de que se conocieran los detalles de sobre el remember con la novia, las críticas que le llegaron por lo mismo y que el ex de ella publicara una sentida carta con la que gritó a los cuatro vientos que estaba devastado; cientos de usuariosvolvieron a escuchar Llámame Bebé, y entendieron todo.

La hipótesis es que aparentemente Pailita creó el conflictivo tema buscando recuperar su antigua relación con Skarleth. Y ¡vaya de qué manera lo hizo! El hombre se convirtió en un hit inmediato cuando lanzó el tema la Navidad pasada, superando la 100 reproducciones del video oficial en Youtube sólo en la primera hora de su estreno y posteriormente se posicionó en el número 1 mundial del Top Songs Debut Global de Spotify.

Frases como "Y si el mundo se acabara, me gustaría ver tu cara / Llámame, te quiero ver, aunque sea la última vez", "Y si el mundo se acabara, yo esperaría que tú me llamara' / Porque con las otras ya no siento nada / Tú ere' mi única dama", o "La que estuvo conmigo ante' de la fama / Y con la primera que yo estuve en la cama" sustentan la teoría sobre el objetivo que se habría trazado el cantante con la canción.

En las últimas horas, Pailita básicamente confirmó que Skarleth dejó a su ex pololo, Tommy, para volver a sus brazos, retomando la relación que había terminado trágicamente antes. Tal melodrama se legitimó cuando el artista apareció en la sección de comentarios de una cuenta que cubre farándula criolla en Instagram.

Más tarde, el mismo Tommy indicó que la joven nunca había superado al cantante, por lo que su romance tuvo todo de él, pero nada de parte de ella.

¿Qué dice la letra de Llámame Bebé, la canción de Pailita que ahora tienen todo un nuevo significado?

Uh-yeah

Ya no quiero verte má'

No siento lo mismo ya

Los do' tuvimo' la oportunida

Pero solo fui yo quien la supo aprovechar

Ahora nada de esto va a cambiar

Los día' no son iguale' cuando suelo despertar

En mi cama tu aroma aún está

He compartido con mujere, pero no se siente igual

Qué triste que ya no esté en mi cama

Baby, yo aún espero tu llamada

Estuve con otra', porque no contestaba

Y aun así, mi mente a ti te pensaba yeah

Y si el mundo se acabara, me gustaría ver tu cara

Llámame, te quiero ver, aunque sea la última vez

Llámame bebé, que la noche se acaba

Y no te tengo, mi dama (¡ja, El Casti!)

Y si el mundo se acabara, yo esperaría que tú me llamara'

Porque con las otras ya no siento nada

Tú ere' mi única dama

La que estuvo conmigo ante' de la fama

Y con la primera que yo estuve en la cama

Ahora ya nada e' lo mismo, desde que tú te fuiste

La' noche' felice' cambiaron por noche' triste'

Nunca me espere de las falla' que cometiste

No cumpliste las promesas que un día tú me dijiste

Quiero buscarte, chingarte, acariciarte, me duele extrañarte

Quiero besarte parte por parte

Esperando el día pa poder encontrarte

¿Dime, como yo hago pa dejar de amarte?

Sí te paso pensando de marte' a marte'

Qué triste que ya no esté en mi cama

Baby, yo aún espero tu llamada

Estuve con otra, porque no contestaba

Y aun así, mi mente a ti te pensaba yeah

Y si el mundo se acabara, me gustaría ver tu cara

Llámame, te quiero ver, aunque sea la última vez

Llámame bebé, que la noche se acaba

Y no te tengo, en mi cama

Todo comenzó jugando, no' terminamo' enamorando

Y ahora par de mensaje' estoy mandando

Quiero verte y yo no sé, si eso está bien

Es que en nuestro amor yo no he perdido la fe

Ya son millone' e' mensaje' de texto

Siempre que yo canto, tan lleno' lo' concierto'

Me siento vacío, siempre sobra un puesto

Que sea el tuyo mami, yo no te miento

Yo ya no sé qué hacer, solo quiero verte otra ve'

Poder tocar tu piel, ma

Y si el mundo se llega a acabar, mami no te vuelvo a ver jamá'

No quiero que eso pase

Otra no me satisface

Yo le vo'a meterle duro, ella lo mueve como se debe

Baby tú me carga' la nueve

Ahora diabla dime que sucede

No te haga' de rogar yeah

Fumando to'a la noche recordándote acá

Tomándome uno' trago'

¿Baby dime que hago?

Si tú no contesta'

No da' niuna respuesta

¿Nena dime, con quién te acuesta'?

Si aun para mí esta' puesta

Si yo soy el que te lo inyecta