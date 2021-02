Camila Recabarren relata complicada situación que vivió: "Tenía unas ganas de pegarle una patada en el hocico"

La ex Miss Chile contó una incomoda situación que paso mientras buscaba estacionar su auto. Luego de esperar por un puesto, otro conductor le quito el espacio lo que ocasionó el enojo de la modelo, debido a la agresividad del otro automovilista.

La ex participante de Volverías con tu Ex, compartió la situación en sus historias de Instagram, donde comenzó señalando "Me paso algo muy Brígido".

Luego agrega "justo venia un caballero y yo le dije 'oiga va a salir?' y me dijo si, pero deme unos cinco o seis minutos, ya po', entonces yo me relaje, me puse ahí, y se fue, y yo levanté la cabeza y me ganaron". cuenta sorprendida.

Entonces Recabarren señala que se acerca a quien le habría quitado el puesto para decirle que ella estuvo esperando por ese lugar. A lo que el otro conductor le contesta enojado. "¿qué te creis?, ¿te creis importante? No le dije nada, solo le dije que estaba esperando el lugar". indica la joven.

"Tenía unas ganas de pegarle una patada en el hocico al viejo cul**, maric**, conche***, obviamente a mi no me gusta andar por la vida peleando, pero si a mi me vienen con hueas, obviamente voy a reclamar, pero eso no quiere decir 'agranda' o ahora se cree". comentó enojada Recabarren.

"Solo le estaba pidiendo mi estacionamiento, we+** viejo cu**, típico de esos viejos culi** que odian a las minas, no le había hecho nada, si tenia pista de machista conche***"

Luego indica que ninguno de los presentas en la discusión hizo nada por ayudarla. Más encima usan eso "esta loca, esta loca", luego agrego "me dejo pica", todos vieron la injusticia y nadie hizo nada".