Camila Recabarren se suma como animadora a nuevo reality de Tiktokers: "Desde chica amo la tele"

La conocida modelo y ex chica reality, suma más de 2 millones 200 mil seguidores en Instagram, convirtiéndola en una de las famosas chilenas más populares en dicha plataforma.

Es por eso que Camila Recabarren se suma a la segunda temporada del reality de Tiktokers "TeamTok". donde será la conductora de la sección de actividades y desafíos.

Recabarren a participado en este tipo de programas con anterioridad, recordemos que ganó el docu-reality de Canal 13 "No basta con ser Bella" que buscaba a la Miss Chile que competiría en el Miss Mundo. Luego ingresó a "Amor a Prueba" de Mega, donde salió del espacio por transgredir las reglas, y finalmente participó en "Volverías con tu ex", también de Mega, el cual ganó.

La nueva versión del espacio juvenil debuta este viernes y ya se han sumado nuevos rostros conocidos como Begoña Basauri, que será couch en clases de actuación, además de Camila que impartirá su experiencia en programas de competencia y ayudará a mejorar su experiencia en el encierro a los que están dentro de la Team House.

"Desde chica amo la tele y los realities. Me encanta participar, entonces que me llamen, yo feliz. Yo veía a las animadoras de los realities y eran otra cosas, las encontraba secas, así que hacerlo me pone súper contenta“, señaló en una entrevista con La Cuarta.

Team Tok anunció la llegada de la modelo en sus redes escribiendo "¡NOOOOO!! Una animadora de verdad. Experta en reality, competencias y lo mejor de todo demasiada simpática, loca y querida por todes @camilarecabarrenoficial #ParenTodo. Te Queremos Cami"

El reality contará con la participación de 8 tiktokers, quienes estarán encerrados por un mes en la Team House.