La nueva vida de Camila Nash en pandemia: Es jefa de una panadería en Viña del Mar

El año pasado la pandemia no solo afectó la salud de muchas personas en el mundo y en nuestro país, sino que económicamente también fue difícil para cientos de familias que no tuvieron cómo recibir ingresos por sus trabajos.

Un caso de ello, es lo que pasó a Camila Nash, quien hasta marzo de 2020 vivía en Providencia y ganaba dinero con su salón de manos, además de otros trabajos. No obstante, todo cambió y actualmente se encuentra viviendo en la Región de Valparaíso como jefa de una panaderia.

En conversación con Las Últimas Noticias, la ex chica "Calle 7" contó que se desempeña como jefa y vendedora de una panadería en Viña del Mar, que pertenece a su madre. Además, ahora vive en una pequeña cabaña, ya que entregó en arriendo su antiguo departamento "con todo el dolor de mi corazón", según manifestó.

"La pandemia empezó a dificultar el trabajo y tuve que cerrar el salón en mayo. Después me vine a Viña, porque mi mamá estaba con un proyecto de una panadería que abrió en junio", relató.

Sobre la labor en partícular que realiza, indicó que "soy la jefa pulpo, porque hago de todo. Recibo a la gente, hago caja, administración, soy un salvavidas y los ojos de mi madre. También veo las redes sociales de la panadería".

En ese sentido, destacó que ha aprendido mucho sobre los procesos del pan. "Ya sé cuándo un pan es del día, cuándo es de ayer, cuándo está bonito, cuándo no está bien hecho. No digo que si falta el panadero voy a poder salvar haciendo el pan, no tanto", afirmó.

Consultada sobre cómo se siente tras este "radical" cambio de vida, manifestó que "voy feliz a trabajar, me encuentro con los chiquillos y me río con las bromas de los clientes. Ha sido un bonito cambio. Aprendí a bajar las revoluciones, a relajarme. Claro que estaría dispuesta a volver a Santiago si me saliera un contrato".