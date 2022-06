Ex marido de Britney Spears queda con prohibición de acercarse a la cantante tras ser arrestado en su matrimonio

Jason Alexander, ex marido de la cantante Britney Spears, protagonizó un polémico numerito el fin de semana pasado, cuando se coló en la boda de la cantante y terminó siendo arrestado.

Por lo mismo, se le acusó del delito de acecho y se le impuso una fianza de 100.000 dólares, como consecuencia de su comportamiento.

Pero eso no fue todo. Los fiscales del condado de Ventura, en California, aprovecharon de acusar al hombre de 40 años por los delitos de allanamiento de morada y negarse a salir de una propiedad privada, además de vandalismo y agresión, de acuerdo con el más reciente reporte de The New York Post.

En consecuencia, se dictó una orden de alejamiento para que Alexander no pueda acercarse a Spears, al menos hasta el 13 de junio de 2025.

Alexander en tanto se declaró inocente de todos los cargos y negó todas las acusaciones en su contra.

"Estoy personalmente indignado por lo que sucedió", alertó el abogado de Spears, Matthew Rosengart. "Este es un asunto serio. Esto no es un 'accidente de bodas'. Fue una infiltración, como todos vimos, por sorpresa".

La relación de Jason Alexander con Britney Spears

Jason Alexander se casó con Britney Spears en 2004, mientras pasaban unos días en Las Vegas. Sin embargo, la escapada de ensueño se diluiría rápidamente, después de que firmaron el divorcio 55 horas después.

La semana pasada, Alexander logró acceder a la casa de Spears y grabar los preparativos del enlace, razón por la que ahora esta siendo procesado.