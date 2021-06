Christina Aguilera alza la voz en defensa de Britney Spears: "Merece amor verdadero y apoyo en este mundo"

La cantante Christina Aguilera se sumó a las múltiples voces que han surgido en forma de apoyo a Britney Spears, quien actualmente protagoniza un mediático juicio buscando recuperar el control sobre su vida, ya que por años ha estado bajo control de su padre.

A través de Twitter, Aguilera manifestó que "es inaceptable que cualquier mujer, o ser humano, que quiera tener el control de su propio destino no se le permita vivir la vida que quiere".

Mensaje que la artista acompañó con una foto de su infancia, en la que justamente aparece junto a Britney.

Aguilera advirtió que desconoce "lo que ocurre detrás de esas puertas", pero sí advirtió que "me hace creer que esta persona que alguna vez conocí está viviendo sin la compasión o la decencia de quienes están a cargo".

"Para una mujer que ha trabajado bajo condiciones y presiones inimaginables para la mayoría, les prometo que ella merece todas las libertades posibles para vivir su vida lo más feliz que pueda. Mi corazón está con Britney, ella merece amor verdadero y apoyo en este mundo", puntualizó.

A comienzos de los 2000, tanto Christina Aguilera como Britney Spears eran las líderes indiscutidas de las listas de éxitos y dos de las figuras más relevantes de la industria musical de la época.

To be silenced, ignored, bullied or denied support by those “close” to you is the most depleting, devastating and demeaning thing imaginable. The harmful mental and emotional damage this can take on a human spirit is nothing to be taken lightly. — Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021

While I am not behind the closed doors of this very layered & personal yet public conversation – all I can do is share from my heart on what I’ve heard, read and seen in the media. — Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021