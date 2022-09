Brendan Fraser se emociona hasta las lágrimas: Fue ovacionado por The Whale en el Festival de Venecia

Brendan Fraser concretó un contundente retorno a la primera línea del cine mundial, después de que este fin de semana presentó su nueva película The Whale, de Darren Aronofsky, en el Festival de Cine de Venecia. El actor recibió una ovación que lo emocionó hasta las lágrimas.

Fraser alcanzó gran popularidad con su participación en películas como George of the Jungle y la franquicia de The Mummy, pero en los últimos años mantuvo un bajo perfil en el mundo hollywoodense, con proyectos esporádicos como su participación en la serie DC Doom Patrol.

Pero ahora tuvo una auspiciosa reaparición pública vinculada al mundo del cine, al figurar en el estreno de The Whale, junto al resto del elenco y el connotado director, en el Teatro Sala Grande de la ciudad italiana.

En la oportunidad, una vez que aparecieron los créditos, la audiencia estalló en aplausos en una ovación que se extendió por seis minutos, con dedicación particular al actor quien interpreta a un solitario profesor de inglés con un alma amable que pesa 250 kilos.

Ante tal recibimiento, la película ya está generando discusiones en torno a la posibilidad de ser una de las favoritas para la próxima temporada de premiaciones. Pero Brendan Fraser optó por poner paños fríos y mantener las cosas de manera realista: "Prefiero mantenerme en el ahora".

¿De qué se trata The Whale, de Darren Aronofsky?

La entrega es un drama psicológico dirigido por Darren Aronofsky y escrito por Samuel D. Hunter, quien adaptó su obra teatral con el mismo nombre.

En la historia un solitario profesor de inglés con un alma amable que pesa más de 250 kilos y se esconde del mundo comiendo hasta la muerte, obtiene una posibilidad de redención justo cuando da su vida por perdida.

Aparte de Fraser, la película está protagonizada por Sadie Sink (Stranger Things), Hong Chau (Watchmen), Samantha Morton (The Walking Dead) y Ty Simpkins (Jurassic World).

El estreno comercial de The Whale está proyectado a partir del 9 de diciembre de este año.