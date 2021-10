La tarde de este lunes llegaron más novedades en torno al Universo Expandido de DC en el cine, después de que se confirmara que el actor Brendan Fraser interpretará el villano que enfrentará a Batgirl, en la película protagonizada por Leslie Grace.

De acuerdo con Deadline, si bien aún no está confirmado todo apunta a que el actor se pondrá en el rol del supervillano conocido como Firefly.

Esta será una de las primeras grandes películas de DC y Warner Bros. que debutará en el servicio de streaming HBO Max, será dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah (Bad Boys For Life), cuenta con guión de Christina Hodson y la producción de Kristin Burr.

Obviamente, los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero es sabido que Bárbara Gordon es la hija del Comisionado James Gordon y quien se montará la máscara y la capa en esta entrega. Barbara es uno de los personajes más reconocido en el rol de Batgirl, aunque originalmente fue presentado como Betty Kane en 1961.

Brendan Fraser: ¿En qué otra producción de DC Comics aparece el actor?

Curiosamente, Brendan Fraser ya es parte de una producción del Universo Expandido de DC, al ser el responsable de cederle su voz a Robotman e interpretar a su forma humana previa Cliff Steele en la alabada serie Doom Patrol.

Por otro lado, tras alejarse de la industria cinematográfica por años, Fraser ha tenido una resurrección meteórica en 2021 siguiendo su desempeño televisivo, ya que fue reclutado por Darren Aronofsky para su próxima película The Whale y también por Martin Scorsese para su nuevo proyecto Killers of the Flower Moon, donde compartirá roles con Leonardo DiCapprio y Robert De Niro.