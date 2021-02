Marvel anuncia el cómic protagonizado por Boba Fett "War of the Bounty Hunters"

Tal como se deslizó el lunes con una imponente portada, Boba Fett tendrá su propio arco en los cómics de Marvel con una historia que hasta ahora es desconocida para los fanáticos de la saga de "Star Wars" y que se adelantará a la llegada de la serie "The Book of Boba Fett".

Según se reveló este martes, el autor Charles Soule presentó una serie de propuestas de historias para desarrollar en torno al universo de la franquicia intergaláctica en 2019 y, más allá del título principal, estaba un arco especialmente dedicado al caza recompensas.

Soule indicó que "Boba Fett obviamente no llevó directamente a Han Solo hasta el palacio de Jabba. Algo tuvo que pasar entre medio, en ese tiempo entre Empire [Strikes Back] y [The Return of the] Jedi. Y dije 'me gustaría contar esa historia y me gustaría que se tratara de Boba Fett y lo que a él le sucede".

La oportunidad para Soule ha llegado, después de que Marvel decidió aprobar su publicación, con las ilustraciones de Steve McNiven ("Secret Empire", "Wolverine: Old Man Logan") y Luke Ross ("Star Wars - Darth Maul", "Star Wars - Thrawn"); bajo el título de "War of the Bounty Hunters".

El cómic se publicará entre mayo y octubre próximos, partiendo con War of the Bounty Hunters Alpha #1, con la dupla creativa Soule/McNiven, para luego continuar como una miniserie de cinco números más a cargo del dúo Soule/Ross; todo en conexión con la era post "El Imperio Contraataca" y que tendrá vínculos con otras publicaciones como "Star Wars", "Bounty Hunters", "Darth Vader" y "Doctor Aphra".

La portada del cómic protagonizado por Boba Fett, "War of the Bounty Hunters".

Soul resaltó que "la historia principal con la que estamos trabajando es una épica criminal enfocada en Boba Fett, que incluye al caza recompensas arremetiendo contra algunos de los pesos pesados de la galaxia. Es Jabba The Hutt. Es Black Sun. Es Darth Vader. Y un puñado de otros -facciones y así- que creo será bastante interesante para los fanáticos".

"Boba Fett tiene en su poder a Han Solo al final de El Imperio Contraataca y al principio de War of the Bounty Hunters no lo tiene. Y hará todo lo que puede para recuperarlo, sin importar quien se ponga en su camino".

"War of the Bounty Hunters es una historia sobre Boba Fett haciendo lo que sabe, pero evoluciona en algo mucho más grande y eso es lo que lo que los mejores crossovers y grandes historias hacen. Cuentan un gran relato en sí mismos, pero también son el inicio de algo, abren muchas puertas nuevas. Esta historia definitivamente hará eso", puntualizó Soule.

Revisa las primeras páginas de "War of the Bounty Hunters":

Primeras páginas de "War of the Bounty Hunters", el cómic de Marvel protagonizado por Boba Fett en el universo de "Star Wars".(1)

Primeras páginas de "War of the Bounty Hunters", el cómic de Marvel protagonizado por Boba Fett en el universo de "Star Wars".(2)

Primeras páginas de "War of the Bounty Hunters", el cómic de Marvel protagonizado por Boba Fett en el universo de "Star Wars".(3)