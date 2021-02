Marvel lanzará cómic protagonizado por Boba Fett

Tras la comentada aparición en "The Mandalorian", ahora el personaje de Boba Fett no sólo tendrá una serie spin off, sino que también contará con su propio arco en las viñetas.

Así al menos lo deslizó el sitio oficial de Star Wars, que compartió lo que supuestamente sería una primera portada para las nuevas aventuras ilustradas de Fett, quien en la pantalla es interpretado por Temura Morrison.

En la imagen se ve a Boba con un blaster en su mano derecha y una lanza en su izquierda, listo para reaccionar ante una batalla; parado desafiante delante de un muro dañado por lo que parece una ráfaga de disparos.

"Boba Fett… Sin lugar para esconderse", reza una frase en la parte inferior de la portada que es de la autoría de Steve McNiven, artista conocido po su trabajo en sagas como "Secret Empire" y "Wolverine: Old Man Logan".

La portada promocional de Steve McNiven para anunciar el cómic de Boba Fett de Marvel.

Los detalles sobre el comic que tendrá como foco a Boba Fett se revelarán este martes. Mientras ya se sabe que antes de que llegue la tercera temporada de "The Mandalorian" se estrenará la serie llamada "The Book of Boba Fett".

Por otro lado, como no se ha revelado al equipo creativo tras la obra, los fanáticos ya hablan de que Charles Soule podría verse involucrado, después de que el autor publicó el enlace del sitio de "Star Wars" con la imagen promocional, asegurando que "Esto se ve extremadamente genial".

Soule tiene experiencia en el mundo de los cómics de la franquicia intergaláctica, ya que previamente fue el responsable de los títulos "Star Wars: Poe Dameron", "Star Wars: Darth Vader", "Star Wars: The Rise of Kylo Ren" y la serie en curso de la saga.