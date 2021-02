Eliminan a Gina Carano de "The Mandalorian" por declaraciones antisemitas

Disney decidió despedir y eliminar a Gina Carano de la serie “The Mandalorian”, donde interpretaba a Cara Dune, después de que la actriz hizo múltiples publicaciones que fueron interpretadas como antisemitas y transfóbicas.

“Gina Carano no trabaja actualmente para Lucasfilm y no hay planes para que lo haga en el futuro”, indicó un vocero desde la firma.

La actriz recientemente fue fustigada en las plataformas digitales por historias compartidas en su perfil de Instagram que fueron consideradas una defensa directa de los nazis, al comparar el ser actualmente republicano con ser un judío en medio de la Segunda Guerra Mundial, argumentando que estos últimos no eran “golpeados” por soldados alemanes, “sino que por sus mismos vecinos”.

Es por eso que el hashtag #FireGinaCarano (Despidan a Gina Carano) se alzó entre los temas más comentados de Twitter este miércoles.

De acuerdo con la declaración compartida este miércoles por Lucasfilm, “sus publicaciones en redes sociales denigrando a la gente en base a sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables”.

She's transphobic, anti-mask, alt-right who parrots QAn*n conspiracies, doesn't believe in systematic racism, and now shares anti-semitic images. @starwars @Disney #FireGinaCarano pic.twitter.com/wi4rbwXwvs