Pedro Pascal dedica tierno mensaje a su hermana Lux tras anunciar que es una mujer trans

Durante este mañana, la actriz de "Los 80" y Prueba de Actitud, reveló que es una mujer transgénero y que desde ahora llevará el nombre de Lux Pascal. A través de una entrevista con la revista Ya dio a conocer la noticia y entregó detalles acerca de su transición.

Tras esto, su hermano, el conocido actor de Hollywood, Pedro Pascal utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje sobre su hermana.

En su cuenta de Instagram, el actor de Wonder Woman 1984 compartió la portada de la revista en donde Lux revelaba la noticia con el mensaje "Mi hermana, mi corazón, nuestra Lux".

En la entrevista que la actriz realizó también se refirió a su relación con su hermano y como este la ha apoyado en el proceso. "Pedro ha sido parte importante de esto, También es artista, y ha sido una guía. él fue de los primeros que me regalaban las cosas que me fueron formando identitariamente".

Luego agregó que "Las películas que me regalaba, las películas que me hacía conocer(...) Cuando le conté oficialmente por mi transición por FaceTime, me preguntó como me sentía... porqué me acuerdo que él estaba así como preocupado: "a, pero ¿estás segura? me dijo...Nosotros los Balmaceda siempre tenemos conversaciones serías, todas las decisiones las tienes que tomar con muchísimo cuidado. Entonces yo le dije: "Estoy Feliz". y su respuesta fue: "Perfecto, está increíble". indicó.