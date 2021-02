Lucas Balmaceda revela que es una mujer transgénero y su nombre es Lux Pascal

La actriz de "Los 80" y Prueba de Actitud, reveló que es una mujer transgénero y que desde ahora llevará el nombre de Lux Pascal. La conocida actriz dio una entrevista con la revista Ya en donde dio a conocer la noticia.

La intérprete de 28 señaló que su proceso de transición comenzó durante el año pasado e indicó que "mis metas, mis sueños, mis aspiraciones, mis valores; mi identidad, finalmente sigue siendo la misma... esencialmente sigo siendo la misma persona". dijo.

También se refirió a lo qué ha significado el soporte de su familia en el proceso. "Apoyo, validación y amor. Sorprendentemente para todo en mi familia, mi transición ha sido algo muy natural. Casi algo que esperaban que sucediera" indicó.

Añadió también que la primera persona en enterarse de su transición fue su hermana Javiera. "Ya lo había ido conversando con mi familia entera, de a poquito, como saliendo del clóset un poco como no binaria durante un periodo de mi vida como de tres años. Pero ahora era mucho más, finalmente puedo decir que soy mujer. Siento que para mí es mucho más sencillo también moverme en el mundo como mujer. Pero yo sigo abogando por que las identidades no binarias tengan un espacio”, agregó

Sobre su camino a la transición Lux comentó que "tengo recuerdos que van desde como los tres años. Son pequeños fragmentos en los cuales más que sentirme incómoda como niño, me sentía incomoda como niña. Mi dicha, mi placer y, aparte, como soy artista, en todas las circunstancias que podía proyectarme como mujer alcanzaba más libertad expresiva".

Lux igualmente se refirió a su relación con su hermano Pedro, actor de The Mandalorian. "Pedro ha sido parte importante de esto, También es artista, y ha sido una guía. él fue de los primeros que me regalaban las cosas que me fueron formando identitariamente. Las películas que me regalaba, las películas que me hacía conocer(...) Cuando le conté oficialmente por mi transición por FaceTime, me preguntó como me sentía... porqué me acuerdo que él estaba así como preocupado: "a, pero ¿estás segura? me dijo...Nosotros los Balmaceda siempre tenemos conversaciones serías, todas las decisiones las tienes que tomar con muchísimo cuidado. Entonces yo le dije: "Estoy Feliz". y su respuesta fue: "Perfecto, está increíble".