"Para mí es una excelente persona": Blanquita Nieves defiende a Kike Morandé tras funa

Francesca Cigna, más conocida como "Blanquita Nieves", salió en defensa de su ex patrón, el animador Kike Morandé, después de la funa que este vivió en el Festival de Río Bueno el fin de semana pasado.

En conversación con "Sigamos de Largo", la ex bailarina de "Morandé con Compañía" sostuvo que fue una "terrible situación. No, no me parece justo. Estoy totalmente de acuerdo como todo el movimiento feminista, pero creo que el Kike no tiene la culpa".

"Para mí es una excelente persona, un excelente jefe, nada que decir", subrayó.

Por otro lado, atendiendo los cambios culturales que se han vivido en Chile durante la última década, Cigna también planteó que "antes el Morandé con Compañía era un programa donde las mujeres eran un poquito vistas como objeto sexual, siempre niñas bonitas".

"Pero también hay que pensar ¿por qué le iba tan bien al programa? Tenía 40 puntos de rating. Eso era lo que la gente quería ver en ese momento", selló.

El video de la conversación se puede ver a continuación: