Las plataformas de streamig, han tomado un rol relevante en estos tiempos de extensas cuarentenas debido al Covid-19 como una forma de entretención.

La cual se ha ampliado con la llegada de competencias en el rubro, como el reciente lanzamiento de HBO Max en Latinoamérica, Disney Plus espera repuntar con la llegada de un estreno esperado entre los fanáticos de Marvel.

Hablamos de Black Widow, film protagonizado por Scarlett Johansson actriz que ha participado en múltiples películas del MCU y que además tuvo el rol como productora ejecutiva de "La viuda negra" que finalmente se estrena este viernes.

Johasson, ha sido parte de las siguientes producciones de la saga, tales como Iron Man 2, The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War, Captain Marvel, Avengers: Endgame.

Siendo Black Widow, la película en que la actriz toma total relevancia en la historia del MCU despidiéndose del universo de super héroes, en donde se cuenta la verdadera historia de Matasha Romanoff, luego de muchos años siendo parte de Los Venagadores como el cierre de un ciclo.



Black Widow | ¿Cuánto cuesta la película en Disney Plus y cómo verla online?

Puedes ver el estreno de Black Widow suscribiéndote a Disney Plus, ya que la plataforma de streaming lanzó la película este viernes 9 de julio en paralelo a los cines.

Si eres parte de Disney+, tienes la opción de desbloquearla en Premier Access hasta el 23 de julio por un precio de $12.900, de esta forma podrás verla todas las veces que quieras y antes que los demás suscriptores que deberán esperar hasta el 25 de agosto cuandos sea liberada.