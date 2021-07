Black Widow | ¿Quién es Yelena Belova?

El momento ha llegado: Black Widow llega esta semana a Disney+ y los cines que estén disponibles. Por lo mismo, es interesante explorar los nuevos personajes que presentará la película de Marvel, para no perderse ningún detalle de lo que ofrecerá en sus 133 minutos de duración. Aquí te contamos quién es Yelena Belova, el personaje interpretado por la actriz Florence Pugh.

La mujer espía tuvo una infancia feliz en una idílica casa suburbana en alguna parte de Ohio. Sus días estuvieron llenos de comidas en familia y paseos en bicicleta, una vida tan cercana a la perfección como puede ser para una niña pequeña, salvo por algún ocasional raspón en la rodilla.

Aun así, su hermana mayor está siempre presente para hacer que todo sea mejor, hasta que no está más. De acuerdo con Violet McGraw, la responsable de interpretar la versión infantil de Belova, explicó que "Yelena de niña es confiada y cariñosa".

"Adora a Natasha y la admira. Son un poco competitivas, pero más que nada porque Yelena quiere impresionar a su hermana mayor", puntualizó.

Pero ya de adulta, Yelena se convierte en un producto del despiadado programa de la Habitación Roja, por lo que tiene una historia secreta con la Black Widow a la que está decidida a hacer frente.

Pero cuando Yelena se encuentra atrapada en un mundo con peligros a cada paso, su única posibilidad de sobrevivir podría ser llegando a una tenue tregua con la persona a la que culpa de una vida de tormentos: Natasha Romanoff.

Florence Pugh en el rol de Yelena Belova para Black Widow.

La directora Cate Shortland explicó que "a Yelena no le importa nada. Ella dice lo que piensa y no depende de nadie. Creo que a las jóvenes del público les encantará, porque ella no se tiene que justificar ni excusar ante nadie. Eso es lo que tuvimos con este hermoso personaje".

En tanto, Pugh apunta que su personaje "está dolida y es complicada, y por eso se porta mal. Una de las cosas más geniales de interpretar a Yelena es lo compleja que es y lo dañada que está, para ser alguien que está tan segura de lo que hace".

"Ella sabe exactamente cómo funcionar en las áreas en las que fue entrenada, pero no tiene idea de lo que es vivir como un ser humano. Es un arma mortal, pero al mismo tiempo es bastante infantil. Esa es una de las cualidades más lindas de ella", sostuvo Pugh.

El guionista Eric Pearson especificó que "Yelena es la contraparte de Natasha. Natasha es introvertida y Yelena adquirió un nivel de libertad emocional. Es extrovertida, resuelta y directa, y desequilibra a Natasha haciendo salir más su personalidad".

Yelena Belova tomará el manto de Black Widow de manos de Natasha Romanoff.

"Creo que Yelena quiere que alguien le pida perdón", complementó Pugh. "Quiere dejar de sentir que está loca. No es normal y quiere que todo el mundo sepa que ella no tuvo alternativa".

"Toda la ira de Yelena, y supongo que también su viaje de vida, tiene que ver con tratar de que estas personas que ella creía conocer tan bien admitan que lo que hicieron estuvo mal, y que a ella la abandonaron".

"Ella no encaja. Esa es una de las cosas adorables del personaje. Reacciona instintivamente. No hay nada misterioso sobre ella. Está allí simplemente para hacer el trabajo encomendado. Creo que su relación con Natasha es interesante porque están constantemente peleándose como se pelean los hermanos. Pero ella está también profundamente dolida. Tuvo una infancia muy confusa y creo que está constantemente buscando una manera de sanar", puntualizó.

Yelena Belova en los cómics de Black Widow, de Marvel.

En los cómics, a los 15 años, Yelena fue elegida para convertirse en la nueva Black Widow, debido a que Romanoff ya no era leal solamente a Rusia.

Tras graduarse de la Habitación Roja, Belova se convirtió en la primera estudiante en superar las calificaciones de Romanoff.

Motivada por mostrarse mejor que Natasha y reclamar el título de Black Widow solamente para ella, termina interfiriendo con las misiones de Natasha en una disputa por la supremacía.