Billie Eilish y su emotiva interpretación de "When The Party’s Over" en los Grammys 2020

"When The Party’s Over" fue el tema escogido por Billie Eilish para ofrecer en vivo durante la ceremonia de entrega de los Grammys 2020.

La artista sacó a relucir todo su potencial vocal acompañada sólo por un piano, para la interpretación de su hit que obtuvo un aplauso cerrado de parte de los presentes y sacó suspiros en las redes sociales, al punto de convertirse en uno de los temas más comentados en Twitter.