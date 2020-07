Billie Eilish apuesta por la animación para el lanzamiento de su nueva canción "My Future"

Tal como lo anunció en Instagram, Billie Eilish presentó su nueva canción "My Future" este jueves, de la mano de un videoclip oficial creado con animaciones.

El tema, que juega con los sonidos ambient y el tono melancólico de la interpretación, posiblemente es un nuevo paso para crear el disco sucesor de "When we all fall asleep, where do we go?", placa con el que la cantante se robó todas las miradas y le garantizó varios Grammy en la última temporada de premios.

"Escribimos esto al comienzo de la cuarentena. Es una composición realmente muy personal y especial para mí. Cuando la creamos, era exactamente donde estaba mi cabeza: optimista, emocionada y con una gran cantidad de autorreflexión y egoísmo (crecimiento)", comentó la artista sobre la canción, cuyo video puedes revisar a continuación:

Además, en el mismo texto que hizo llegar a sus fanáticos, Eilish alertó que el tema "recientemente también ha adquirido un nuevo significado en el contexto de lo que está sucediendo en el mundo ahora. Espero que todos puedan encontrar el significado para ustedes mismos".

El nuevo disco de Billie Eilish debería llegar acompañado un documental sobre la vida de la popular artista californiana, que aunque corta tiene múltiples hitos relevantes para desvelar.

Junto con ello, la intérprete será parte de la banda sonora de la próxima película de James Bond, "No Time To Die", con el tema principal que lleva el mismo nombre.

Billie Eilish tenía agendado su paso por Chile para junio pasado, pero debido a la pandemia por el coronavirus tuvo que posponer toda su gira y está a la espera de fijar nuevas fechas.