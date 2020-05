Billie Eilish también posterga su gira incluyendo la fecha en Chile

Billie Eilish había contenido su decisión de postergar la gira que tenía planificada para Latinoamérica, pero dado el avance de la pandemia por el coronavirus, esta semana llegó el momento de tomar la decisión.

Por eso, la cantante por medio de sus redes sociales anunció que "debido a una gran necesidad e precaución, todas las fechas del WHERE DO WE GO? WORLD TOUR han sido pospuestas. Todas están siendo reagendadas".

Out of an abundance of caution, all dates on Billie’s WHERE DO WE GO? WORLD TOUR have been postponed. All dates are proactively being rescheduled. — billie eilish (@billieeilish) May 13, 2020

En un segundo mensaje, también se apuntó que "una vez que las fechas sean definidas, compartiré el itinerario actualizado y todos los tickets srán igualmente válidos. Gracias por la comprensión. Manténganse a salvo, y quédense en casa".

As soon as dates are finalized, Billie will share the updated schedule and all tickets will be honored accordingly. Thank you for understanding. Stay safe, and stay home. — billie eilish (@billieeilish) May 13, 2020

Lo mismo recalcaron desde la productora chilena del espectáculo, DG Medios, desde donde publicaron: "Seguimos trabajando para reprogramar este concierto Todos los tickets ya adquiridos para el show en Movistar Arena serán válidos", al mismo tiempo que citaron la publicación de Billie Eilish.

Seguimos trabajando para reprogramar este concierto �� Todos los tickets ya adquiridos para el show en Movistar Arena serán válidos. https://t.co/m7B5neZ9Pg — DG Medios (@dgmedios) May 13, 2020