El caso Rojas Vade sigue marcando el trabajo de la Convención Constitucional y esta tarde se produjo un fuerte encontrón entre la convencional Bessy Gallardo con el periodista Humberto Sichel, en la emisión del programa Contigo en Directo, de Chilevisión.

Todo comenzó cuando el conductor le consultó a la convencional sobre la situación de Rojas, lo que molestó a Gallardo, quien contestó enfuscada con la labor de la prensa.

“El caso dejó la escoba porque ustedes dejaron la escoba, ustedes todo lo agrandan, desde el 4 de julio, ¿por qué todo lo agrandan?, todo lo farandulizan, ¿Alguna vez han hablado de la violencia que recibimos las mujeres en redes sociales?, cómo nos han amenazado de muerte?”.

Además, Gallardo culpó a los medios de comunicación de generar una campaña en contra del órgano constituyente, que puede culminar un rechazo a la nueva carta magna e instó a reportear al parlamento.

“La campaña comunicacional puede arrastrarnos a un rechazo del texto constitucional y eso es gracias a ustedes también (la prensa), al desprestigio que han hecho a la Convención Constitucional, entonces ya basta, vayan a avenida Pedro Montt (Congreso), ahí están los temas que ahí le interesan a la gente”.

En cuanto al caso particular de Rojas Vade, la convencional descartó la renuncia, ya que no existen mecanismos que lo permitan. “Cuando se quiso legislar sobre plebiscitos revocatorios, hubo un sector que no quiso hacerlo”, apuntando directamente al actual oficialismo.

“Mismo sector que hace décadas atrás trajo a Pinochet desde Londres, señor que inventó una enfermedad y después de paró mágicamente”, cerró Gallardo.