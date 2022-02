Belfast la película nominada a siete categorías en los premios Oscar 2022, incluyendo Mejor Película, llegará dentro de los próximos días a las diferentes salas de cines del país.

La historia dirigida por Kenneth Branagh sigue la historia de Buddy, un niño que vive en el seno de una familia de clase trabajadora y es testigo del conflicto armado que se dio a finales de los años 60 en Irlanda del Norte.

A medida que Buddy crece, el conflicto se agudiza. Su padre es quien sostiene a la familia económicamente, mientras que su madre lo hace emocionalmente. Una historia donde las contradicciones, el amor y la incertidumbre están a la orden del día.

Esta producción ha sido catalogada como "hermosa, brillante, imperdible", "una pieza maestra" y ha obtenido cinco estrellas de los críticos especializados como The Irish Independent, Mirror Online, The Guardian y The Times.

Además de competir por Mejor Película, está nominada a Mejor Dirección, Mejor Actor y Actriz de Reparto (Ciarán Hind y Judi Dench), Mejor Sonido, Mejor Guión Original y Mejor Canción Original ("Down to Joy" de Van Morrison).

¿En qué fecha se estrena se estrena Belfast en cines?

Belfast se estrenará en los cines del país el próximo jueves 10 de marzo de 2022.