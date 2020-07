Otra salida en "Mucho Gusto": Begoña Basauri le dice adiós al matinal de Mega

La fuga de rostro desde "Mucho Gusto" no para, tras la polémica protagonizada por José Miguel Viñuela. Ahora fue la actriz Begoña Basauri quien decidió despedirse del matinal de Mega.

Lo anunció por medio de Instagram, donde publicó un extenso mensaje en el que aseguró que "me despido de todo un equipo maravilloso que día a día me hicieron sentir feliz y plena. Son los mejores y que nadie les diga lo contrario".

Luego le agradeció al público "la oportunidad de entrar a sus casas", algo que según confesó "me costó mucho al principio porque mi trabajo siempre fue ser alguien más y nunca yo, pero me atreví y pude mostrarles quién era realmente, qué cosas me emocionan, me hacen reír y con cuales me enojo mucho y se me quiebra la voz de rabia".

Begoña Basauri era una de las pocas figuras sobrevivientes del "Mucho Gusto" pre estallido social.

"No soy la misma que llegó a formar parte del Mucho Gusto y me voy agradecida y transformada luego de este viaje hermoso", continúó.

El remate del mensaje de la intérprete fue: "ya nos volveremos a encontrar en alguna vuelta y estoy segura que va a ser con un gran abrazo, porque sí señores nos volveremos a abrazar".

Begoña Basauri fue parte del panel de "Mucho Gusto" por dos años y ahora se suma a los rostros que han salido del programa, algo que partió con el congelamiento de Patricia Maldonado, la renuncia de Karol Lucero, la repentina desaparición de Luis Jara y, a pesar de su retorno al programa, la reciente eliminación de José Miguel Viñuela, después de que le cortó el pelo a un camarógrafo del matinal.

Otra víctima de este último incidente también fue el productor ejecutivo Pablo "Pablete" Alvarado, quien además reconoció "una lenta y paulatina muerte" de "Mucho Gusto" en una dramática carta de despedida.