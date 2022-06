The Batman se convirtió en una de las películas de más exitosas de Warner Bros en lo que va de este año, gracias a la particularidad de su historia pero también a la gran actuación de Robert Pattinson, quien interpretaba por primera vez al personaje de DC.

De hecho, logró buenos comentarios tanto de la crítica especializada como de los fanáticos e incluso algunos ya se preguntan si vendrá una secuela.

Sin embargo, esta no es la primera película sobre Bruce Wayne/Batman que se realiza. Anteriormente, actores como Lewis G. Wilson, Robert Lowery, Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Ben Affleck y Chritian Bale también lo interpretaron, siendo este último uno de los más queridos por los fans.

Bale interpretó en tres ocasiones a Batman en las películas de Christopher Nolan y de hecho, con "The Dark Knight" y "The Dark Knight Rises", lograron recaudar más de mil millones de dólares en la taquilla mundial.

Por lo mismo, siempre ha estado en la ilusión de verlo nuevamente en el personaje y todo parece indicar que la puerta no está cerrada por completo.

¿Qué dijo Christian Bale sobre volver a interpretar a Batman?

En una reciente entrevisya con ScreenRant, el actor ganador de un Oscar manifestó que se pondría la capa del Caballero Oscuro una vez más mientras Nolan estuviera de vuelta en la silla de director.

"No. Nadie me lo ha mencionado nunca. Nadie lo ha mencionado”, dijo Bale cuando se le preguntó acerca de volver a Batman. "Ocasionalmente, la gente me dice: 'Oh, escuché que se te acercaron y te ofrecieron todo esto". Y yo estoy como, 'Eso es una novedad para mí. Nadie ha dicho eso'”.

El actor agregó que “tenía un pacto con Chris Nolan”. “Dijimos, 'Oye, mira. Hagamos tres películas, si tenemos la suerte de hacerlo. Y luego vámonos. No nos demoremos demasiado. En mi opinión, sería algo si Chris Nolan alguna vez se dijera a sí mismo: 'Sabes qué, tengo otra historia que contar'. Y si quisiera contar esa historia conmigo, estaría dentro".

Por otro lado, sobre por qué no ha visto la última película de Batman, Bale manifestó a Variety "Escucha, amigo, es increíble las pocas películas que veo. Todos los directores con los que trabajo, he visto un par de sus películas y siempre me miran y me dicen: '¿Estás bromeando?' Me gusta mucho saborear las películas y no veo demasiadas. Pero lo haré, ciertamente lo haré”.

Christian Bale volverá a aparecer en la pantalla grande de la mano de Thor: Love and Thunder, película que se estrenará el próximo 7 de julio en cines.