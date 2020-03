"La señora mañosa": La pelea entre Raquel Argandoña y Carola de Moras que se potenció en "Bailando por un Sueño"

Todo partió la noche del miércoles cuando Carolina de Moras emitió un comentario que terminó por molestar a Raquel Argandoña.

"¿Es una sesión terapéutica esto o una devolución artística?", comentó Aníbal Pachano, quejándose por las extensas intervenciones de la ex animadora del Festival de Viña para entregar sus evaluaciones.

Ante el cuestionamiento, De Moras reaccionó indicando que "Ok, Pachano y Raquel, no se me pongan mañosos. Es muy temprano todavía, nos quedan más bailarines".

Argandoña no la agarró a la primera y cuando Carolina repitió sus palabras, la panelista de "Bienvenidos" no se lo tomó bien.

"No vamos a contestar por educación, ya que eres visita en el canal", fue el latigazo que le devolvió Raquel.

Parecía que el asunto había concluido ahí, pero De Moras fue consultada por el incidente fuera del programa, momento en el que comentó que "es parte del juego de los jurados, de que ellos dos (Argandoña y Aníbal Pachano) sean un poco más picanudos, como dicen los peruanos".

"Con la Fran no nos conocíamos y estoy gratamente sorprendida de ella. Con la Raquel, bueno, siempre ha sido lo mismo. La Raquel es, como digo yo, la señora mañosa", añadió la modelo, en sus declaraciones a Glamorama.

Esta última frase fue echarle bencina al fuego. Lejos de aplacar la disputa, el conflcito escaló al punto de que Carolina de Moras se vio en la obligación de pedir disculpas en pantalla a Raquel Argandoña, en medio del capítulo de este jueves de "Bailando por un Sueño".

Dado un momento comenzaron a llover indirectas entre las jurados en pugna. Mientras que Martín Cárcamo no pudo controlar lo que ocurría, Francisca García-Huidobro fue en su ayuda para zanjar el tema.

"Siento que esto está lleno de eufemismos. Carola hizo un comentario sobre Raquel y ella quiere que le pidan disculpas. Es súper simple", la apodada "dama de hierro".

Ante ello, a De Moras no le quedó más que acatar y, dirigiéndose a Argandoña, lanzó: "si tú necesitas disculpas, yo te pido las disculpas. Lamento profundamente que mis palabras les hayan caído mal y de verdad no fue con esa intención".

"La verdad Raquel, te admiro montones, tienes una trayectoria increíble y si te molestó que dijera que estaban un poquito mañosos (con Aníbal Pachano), me disculpo, te juro que no fue mi intención", puntualizó.

Siempre serie, pero evidentemente disfrutando el momento, Raquel le respondió: "¿Tú me estás pidiendo disculpas? Te las acepto y te rogaría que nunca más volvieras a hacer esos comentarios de mí, por que yo nunca pongo en duda el profesionalismo de mis compañeros. Así no vamos a tener problemas".

Un dato publicado por Publimetro aliñó todo el asunto, planteando que el choque entre Argandoña y De Moras no es nuevo, sino que viene desde los tiempos en que ambas compartieron pantalla en el "Buenos Días a Todos", de TVN.