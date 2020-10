Bad Bunny en los Premios Billboard 2020: "Basta ya de violencia machista"

Bad Bunny, el Mejor Artista Latino en los Billboard Music Awards, aprovechó la amplia ventana que le entregó la premiación para lanzar un potente mensaje de corte feminista, en el que llamó a respetar a las mujeres mientras recibió su galardón.

El puertorriqueño brilló la noche de este miércoles no sólo al ser uno de los ganadores, sino que también al ofrecer una versión remix de su hit "Yo Perreo Sola", en la que se vio acompañado por Ivy Queen y Nesi, la voz original del tema editado en marzo pasado.

A propósito de esto mismo, durante la ceremonia Benito Martínez recalcó que "yo no soy un artista de mensaje social, esta canción no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola".

Bad Bunny en medio de su actuación junto a Ivy Queen y Neso en los Billboard Music Awards.

Bad Bunny se alzó en su categoría frente a otros músicos de peso como J Balvin, Anuel, Ozuna y Romeo Santos.

"Este premio se lo quiero dedicar a todas las mujeres del mundo entero, especialmente a las mujeres latinas y de Puerto Rico", indicó.

Y antes de cerrar, Bad Bunny remató: "Sin ustedes no existiría ni la música ni el reggaetón así que basta ya de violencia machista, en contra de la mujer, vamos a educar ahora en el presente para un mejor futuro".