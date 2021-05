Billboard Music Awards 2021 | Fecha, horario, dónde VER online y qué artistas estarán en la premiación este año

Los Billboard Music Awards son uno de los galardones más apetecidos por quienes participan de la producción musical y tendrá su ceremonia de entrega en su edición 2021 este fin de semana.

Estos reconocimientos celebran a los artistas más destacados en categorías como R&B, Rap, Pop, Country, Rock, Latino y música alternativa, entre otros, en una ceremonia cuyos resultados se basan en el desempeño de artistas y producciones en los Billboard Charts durante los últimos doce meses.

Los nominados en las distintas secciones toman en consideración las preferencias de la audiencia, las ventas de álbumes y canciones digitales, presencia en radios, streaming, giras y reconocimiento social, cuyos desempeños son monitoreados por Billboard, Nilsen Music y Next Big Sound.

The Weeknd es el principal favorito gracias a sus 16 nominaciones, entre las que se incluyen Top Artist, Top Male Artist, Top 100 Artist, Top Streaming Song Artist y Top Song Sales Artist. Su álbum After Hours consiguió múltiples reconocimientos, incluyendo Top Billboard 200 Album y Top R&B Album. Además, su single Blinding Lights es opción en cinco categorías.

Otras figuras con mayor cantidad de candidaturas después de The Weeknd son DaBaBy (11), Pop Smoke (10) y Gabby Barrett (9).

Nick Jonas conducirá la ceremonia de entrega de los Billlboard Music Awards 2021.

Otros segmentos como el premio Top Artist será disputado por Drake, Juice WRLD, Pop Smoke, Taylor Swift y The Weeknd. Para Top New Artist los nominados son Gabby Barrett, Doja Cat, Jack Harlow, Pop Smoke y Rod Wave. En Top Duo/Group la lucha será entre AC/DC, AJR, BTS, Dan + Shay y Maroon 5.

Para Top Latin Artist el ganador saldrá entre Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Maluma y Ozuna, y el Top Duo/Group lo buscarán Banda MS de Sergio Lizárraga, Eslabón Armando y Los Dos Carnales.

En tanto, el responsable de comandar todo el espectáculo será nada menos que Nick Jonas. Por primera vez, el cantante de los Jonas Brothers cumplirá con este rol en vivo, desde el Microsoft Theater en Los Ángeles.

Shows: ¿Quiénes actuarán durante la ceremonia de los Billboard Music Awards 2021?



La premiación también tendrá espectáculos en vivo y contará con la presencia de múltiples artistas, en especial las actuaciones en vivo durante el show de AJR, BTS, DJ Khaled junto a H.E.R. y Migos, Duran Duran, Glass Animals, Jimmy Jam & Terry Lewis con Sounds Of Blackness acompañado por Ann Nesby, Alicia Keys, twenty one pilots y The Weeknd.

Además de tener su respectiva presentación, P!nk recibirá el ICON Award, convirtiéndose en la artista más joven en quedarse con el reconocimiento a la fecha.

Drake en tanto se quedará con el Premio Artista de la Década. Mientras que Trae Tha Truth el Change Maker Award.

BTS también marcarán presencia en los Billlboard Music Awards 2021.

Día y hora: ¿Cuándo será la ceremonia de los Billboard Music Awards 2021?



La gala de estos premios se realizará el domingo 23 de mayo y será transmitida por TNT (en español) y TNT Series (en idioma original), a partir de las 20:00 horas.

Un poco antes, a las 19:30 horas, el programa Punto de Encuentro TNT realizará una previa con todos los detalles de esta fiesta en la que millones de fans de Latinoamérica podrán conocer cómo se elige a los ganadores, quiénes son los favoritos y cuáles son las tendencias que se reflejan a través de los nominados.

Este programa especial se podrá ver por redes sociales TNT y será conducido por Anaís Castro, Heisel Mora y Gerudito.

Además, a partir de las 17:30 horas de México, 18:30 horas de Chile, 19:30 horas de Brasil/Argentina habrá un completo reporte desde la ALFOMBRA ROJA en E! Entertainment, con una transmisión en VIVO en exclusiva para Latinoamérica, entregando acceso único en primera fila para disfrutar de la gran llegada de sus estrellas favoritas.

Transmisión: ¿Quién transmite la entrega de los Billboard Music Awards 2021?



Podrás ver la ceremonia de entrega de los Billboard Music Awards 2021 en TNT (doblada al español) y TNT Series (en idioma original), en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT

DirecTV: 502 (SD) - 1502 (HD)

Movistar: 595 (SD) - 870 (HD)

TuVes HD: 243 (SD) - 131

Entel: 109 (HD)

Claro: 92 (SD) - 592 (HD)

Mundo: 66 (SD) - 566 (HD)

VTR: 56 (Santiago) - 781 (HD)

GTD / Telefónica del Sur: 251 (SD) - 890 (HD)

TNT Series

DirecTV: 213 (SD) /1213 (HD)

Movistar: 596 (SD) / 869 (HD)

Claro: 133 (SD) - 633 (HD)

TuVes HD: 224 - 118

Entel: 90 (HD)

VTR: 40 (SD) (Santiago) - 768 (HD)

Mundo: 569 (HD)

GTD / Telefónica del Sur: 167

Online: ¿Dónde ver en vivo y en directo por streaming la ceremonia de los premios Billboard Music Awards 2021?



Si buscas un link de streaming para ver en vivo y en directo la ceremonia de entrega de los Billboard Music Awards 2021, se puede acceder al canal de cable desde tu teléfono a través de aplicaciones como DirecTV Go o VTR Plus.

Karol G será una de las representantes latinas en los Billlboard Music Awards 2021.

¿Quiénes son los artistas nominados a los Billboard Music Awards 2021?



Las preferencias de la audiencia, las ventas y el desempeño en distintos formatos y plataformas son los parámetros que predominan en esta premiación.

Los artistas que postulan a quedarse con uno de los galardones en los Billboard Music Awards 2021 este año son:

Top Artist

Drake

Juice WRLD

Pop Smoke

Taylor Swift

The Weeknd

Top New Artist

Gabby Barrett

Doja Cat

Jack Harlow

Pop Smoke

Rod Wave

Top Male Artist

Drake

Juice WRLD

Lil Baby

Pop Smoke

The Weeknd

Top Female Artist

Billie Eilish

Ariana Grande

Dua Lipa

Megan Thee Stallion

Taylor Swift

Top Duo/Group

AC/DC

AJR

BTS

Dan + Shay

Maroon 5

Top Billboard 200 Artist

Drake

Juice WRLD

Pop Smoke

Post Malone

Taylor Swift

Top Hot 100 Artist

DaBaby

Drake

Dua Lipa

Pop Smoke

The Weeknd

Top Streaming Songs Artist

DaBaby

Drake

Lil Baby

Pop Smoke

The Weeknd

Top Song Sales Artist

Justin Bieber

BTS

Megan Thee Stallion

Morgan Wallen

The Weeknd

Top Radio Songs Artist

Justin Bieber

Lewis Capaldi

Dua Lipa

Harry Styles

The Weeknd

Top Social Artist (Voto de fans)

BLACKPINK

BTS

Ariana Grande

SB19

Seventeen

Top R&B Artist

Jhené Aiko

Justin Bieber

Chris Brown

Doja Cat

The Weeknd

Top R&B Male Artist

Justin Bieber

Chris Brown

The Weeknd

Top R&B Female Artist

Jhené Aiko

Doja Cat

SZA

Top Rap Artist

DaBaby

Drake

Juice WRLD

Lil Baby

Pop Smoke

Top Rap Male Artist

Juice WRLD

Lil Baby

Pop Smoke

Top Rap Female Artist

Cardi B

Megan Thee Stallion

Saweetie

Top Country Artist

Gabby Barrett

Kane Brown

Luke Combs

Chris Stapleton

Morgan Wallen

Top Country Male Artist

Luke Combs

Chris Stapleton

Morgan Wallen

Top Country Female Artist

Gabby Barrett

Maren Morris

Carrie Underwood

Top Country Duo/Group

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Maddie & Tae

Top Rock Artist

AC/DC

AJR

Five Finger Death Punch

Machine Gun Kelly

twenty one pilots

Top Latin Artist

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Maluma

Ozuna

Top Latin Male Artist

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Top Latin Female Artist

Becky G

Karol G

Rosalía

Top Latin Duo/Group

Banda MS de Sergio Lizárraga

Eslabón Armado

Los Dos Carnales

Top Dance/Electronic Artist

The Chainsmokers

Kygo

Lady Gaga

Marshmello

Surf Mesa

Top Christian Artist

Casting Crowns

Elevation Worship

for KING & COUNTRY

Carrie Underwood

Zach Williams

Top Gospel Artist

Kirk Franklin

Koryn Hawthorne

Tasha Cobbs Leonard

Maverick City Music

Kanye West

Top Billboard 200 Album

Juice WRLD, Legends Never Die

Lil Baby, My Turn

Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon

Taylor Swift, folklore

The Weeknd, After Hours

Top R&B Album

Jhené Aiko, Chilombo

Chris Brown & Young Thug, Slime & B

Doja Cat, Hot Pink

Kehlani, It Was Good Until It Wasn’t

The Weeknd, After Hours

Top Rap Album

DaBaby, Blame It On Baby

Juice WRLD, Legends Never Die

Lil Baby, My Turn

Lil Uzi Vert, Eternal Atake

Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon

Top Country Album

Gabby Barrett, Goldmine

Sam Hunt, Southside

Chris Stapleton, Starting Over

Carrie Underwood, My Gift

Morgan Wallen, Dangerous: The Double Album

Top Rock Album

AC/DC, Power Up

Miley Cyrus, Plastic Hearts

Glass Animals, Dreamland

Machine Gun Kelly, Tickets to My Downfall

Bruce Springsteen, Letter to You

Top Latin Album

Anuel AA, Emmanuel

Bad Bunny, El Último Tour Del Mundo

Bad Bunny, Las que no iban a salir

Bad Bunny, YHLQMDLG

J Balvin, Colores

Top Dance/Electronic Album

DJ Snake, Carte Blanche

Gryffin, Gravity

Kygo, Golden Hour

Lady Gaga, Chromatica

Kylie Minogue, Disco

Top Christian Album

Bethel Music, Peace

Elevation Worship, Grave Into Gardens

Carrie Underwood, My Gift

We The Kingdom, Holy Water

Zach Williams, Rescue Story

Top Gospel Album

Koryn Hawthorne, I AM

Tasha Cobbs Leonard, Royalty: Live at the Ryman

Maverick City Music, Maverick City Vol. 3 Part 1

Maverick City Music, Maverick City Vol. 3 Part 2

Kierra Sheard, Kierra

Top Hot 100 Song Presented by Rockstar

24kGoldn ft. iann dior, “Mood”

Gabby Barrett ft. Charlie Puth, “I Hope”

Chris Brown & Young Thug, “Go Crazy”

DaBaby ft. Roddy Ricch, “ROCKSTAR”

The Weeknd, “Blinding Lights”

Top Streaming Song

Cardi B ft. Megan Thee Stallion, “WAP”

DaBaby ft. Roddy Ricch, “ROCKSTAR”

Future ft. Drake, “Life Is Good”

Jack Harlow ft. DaBaby, Tory Lanez, & Lil Wayne, “WHATS POPPIN”

The Weeknd, “Blinding Lights”

Top Selling Song

Gabby Barrett ft. Charlie Puth, “I Hope”

BTS, “Dynamite”

Cardi B ft. Megan Thee Stallion, “WAP”

Megan Thee Stallion, “Savage”

The Weeknd, “Blinding Lights”

Top Radio Song

Gabby Barrett ft. Charlie Puth, “I Hope”

Chris Brown & Young Thug, “Go Crazy”

Dua Lipa, “Don’t Start Now”

Harry Styles, “Adore You”

The Weeknd, “Blinding Lights”

Top Collaboration (Votación de fans)

24kGoldn ft. iann dior, “Mood”

Gabby Barrett ft. Charlie Puth, “I Hope”

Chris Brown & Young Thug, “Go Crazy”

DaBaby ft. Roddy Ricch, “ROCKSTAR”

Jack Harlow ft. DaBaby, Tory Lanez, & Lil Wayne, “WHATS POPPIN”

Top R&B Song

Jhené Aiko ft. H.E.R., “B.S.”

Justin Bieber ft. Quavo, “Intentions”

Chris Brown & Young Thug, “Go Crazy”

Doja Cat, “Say So”

The Weeknd, “Blinding Lights”

Top Rap Song

24kGoldn ft. iann dior, “Mood”

Cardi B ft. Megan Thee Stallion, “WAP”

DaBaby ft. Roddy Ricch, “ROCKSTAR”

Jack Harlow ft. DaBaby, Tory Lanez, & Lil Wayne, “WHATS POPPIN”

Megan Thee Stallion, “Savage”

Top Country Song

Jason Aldean, “Got What I Got”

Gabby Barrett, “I Hope”

Lee Brice, “One of Them Girls”

Morgan Wallen, “Chasin’ You”

Morgan Wallen, “More Than My Hometown”

Top Rock Song

AJR, “Bang!”

All Time Low ft. blackbear, “Monsters”

Glass Animals, “Heat Waves”

Machine Gun Kelly ft. blackbear, “my ex’s best friend”

twenty one pilots, “Level of Concern”

Top Latin Song

Bad Bunny, “Yo Perreo Sola”

Bad Bunny & Jhay Cortez, “Dákiti”

Black Eyed Peas & J Balvin, “RITMO (Bad Boys For Life)”

Maluma & The Weeknd, “Hawái”

Ozuna x Karol G x Myke Towers, “Caramelo”

Top Dance/Electronic Song

Lady Gaga, “Stupid Love”

Lady Gaga & Ariana Grande, “Rain on Me”

SAINt JHN, “Roses (Imanbek Remix)”

Surf Mesa ft. Emilee, “ily (i love you baby)”

Topic & A7S, “Breaking Me”

Top Christian Song

Elevation Worship ft. Brandon Lake, “Graves Into Gardens”

for KING & COUNTRY, Kirk Franklin & Tori Kelly, “TOGETHER”

Kari Jobe, Cody Carnes, & Elevation Worship, “The Blessing (Live)”

Tauren Wells ft. Jenn Johnson, “Famous For (I Believe)”

Zach Williams & Dolly Parton, “There Was Jesus”