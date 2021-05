¡Representación latina! Bad Bunny y Karol G actuarán en los Billboard Music Awards 2021

El popular puertorriqueño Bad Bunny y la explosivamente famosa Karol G, los dos grandes ganadores de los Latin American Music Awards 2021, ahora confirmaron que también formarán parte de los artistas que tendrán presentaciones individuales en la próxima ceremonia de los Billboard Music Awards 2021.

Este miércoles se confirmó que Benito Martínez llegará al escenario de la premiación con su hit Te Deseo lo Mejor, canción que forma parte de su disco El Último Tour Del Mundo, placa que hizo historia al convertirse en el primer disco completamente en español que llegó al número 1 del ranking Billboard 200 de todos los géneros.

En tanto, la cantante sacará a relucir su talento con lo que será un medley de sus máximos éxitos recientes Bichota y El Makinon.

Bad Bunny ya ha ganado 4 veces en esta premiación y para la edición del próximo domingo del evento tiene siete candidaturas, siendo uno de los nueve artistas con tal cifra de postulaciones este año.

El disco más reciente de Karol G, KG0516, debutó en el número 1 del Billboard’s Top Latin Albums y también llegó al top 20 en el Billboard 200.

A las actuaciones de Bad Bunny y Karol G como representantes latinos en los BBMA 2021 se suman otras figuras internacionales como AJR, BTS, DJ Khaled junto a H.E.R. y Migos, Duran Duran, Glass Animals, Jimmy Jam & Terry Lewis colaborando con Sounds Of Blackness incluyendo a Ann Nesby, Alicia Keys, P!nk, twenty one pilots y The Weeknd.