Si bien Bad Bunny no partió bien el año al ganarse una lluvia de críticas por el conflicto que tuvo con una fanática, su futuro cercano está dando un giro hacia lo positivo, porque acaba de confirmar su aparición en un esperado videojuego.

¿En qué juego aparecerá Bad Bunny?

WWE y 2K presentaron su próximo y esperando título, bautizado simplemente como WWE 2K23. Una apuesta que, como se había rumoreado fuertemente, contará con John Cena como protagonista.

El asunto es que la estrella de Peacemaker no era lo único que se tenía guardado el lanzamiento, porque en el trailer liberado en redes sociales, se estableció una aparición de Benito Martínez como otro de sus atractivos.

Pero ahora también se sabe que el hombre tras Yonaguni no será un mero agregado en la mezcla, sino que será un personaje jugarle. Además, le otorgará unos cuantos temas a la banda sonora.

En el clip promocional de WWE 2K23, se puede ver al cantante encontrándose con un personaje invisible que supuestamente representa a Cena y los gamers, en una referencia a su clásica frase "no me puedes ver" ("u can’t see me"), cuando una fan les pide una foto. Pero además, el artista aparece conversando con Triple H, justo cuando pasa por detrás del mismísimo John Cena.

Su aparición en el videojuego no es la única carta bajo la manga que tiene Bad Bunny para los próximos días. Los últimos trascendidos apuntan que su colaboración con los británicos de Gorillaz debutará a fines de febrero. Por lo que 2023 se ve más auspicioso que nunca para el Conejo Malo.

¿Cuándo debuta WWE 2K23?

El nuevo juego de la WWE verá la luz el próximo 17 de marzo, para PS4 y PS5, Xbox One y Xbox Series X|S, además de PC.