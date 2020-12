Bad Bunny da el salto a la gran pantalla: Será parte de la nueva película de acción de Brad Pitt

La popular estrella de la música latina y ganador del Grammy Latino, ha sellado el 2020 de la mejor manera posible ya que ha sido elegido para ser parte de la película de acción Bullet Train, protagonizada por el mismísimo Brad Pitt.

Basada en la novela japonesa Maria Beetle de la exitosa autora Kōtarō Isaka, la película se centra en un grupo de sicarios con motivos contradictorios en un tren en Tokio. Brad Pitt, protagonizara su primera película desde Ad Astra de 2019 y Once Upon a Time in Hollywood, e interpreta a un asesino a sueldo llamado Ladybug. El resto del elenco de estrellas incluye a Brian Tyree Henry, Joey King, Masi Oka, Zazie Beetz, Aaron Taylor Johnson, Michael Shannon, Logan Lerman y Andrew Koji. El director de Hobbs & Shaw, David Leitch, dirige y supervisará el guión, escrito por Zak Olkewicz.

El cantante ha tenido un 2020 lleno de éxitos, con el lanzamiento de su nuevo álbum El Último Tour Del Mundo, Bad Bunny ganó el primer lugar en la lista de Billboard 200. También durante este año, el artista puertorriqueño también lanzó el álbum YHLQDMG, hizo un cameo en Saturday Night Live.

Bullet Train será su primer papel importante en una película. Aún no está claro a quién interpretará Bad Bunny, pero sin duda será un personaje interesante para los millones de fanáticos del artista.