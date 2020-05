Christopher Lloyd y Michael J. Fox encabezan nostálgica reunión remota del elenco de "Volver al Futuro"

"Back to the Future" es una de las películas más populares del siglo pasado y hasta el día de hoy no deja de conquistar fanáticos. Es por eso que una reunión remota de los integrantes del elenco era inminente, a propósito de los encuentros que ha detonado la pandemia para el deleite de los espectadores, pero también para reunir fondos y así ayudar a los la

En un nuevo episodio del programa online "Reunited Apart", creado por el actor Josh Gad, el objetivo era reunir a la mayor parte del elenco de la saga que vio la luz originalmente en 1985.

Christopher Lloyd, quien interpretó al "Doc Brown", y Michael J. Fox, el inolvidable "Marty McFly", encabezaron obviamente la reunión. Pero también estuvieron presentes otros como Lea Thompson, la responsable de encarnar a "Lorraine McFly", el director Robert Zemeckis, el guionista Bob Gale, Mary Steenburgen ("Clara Clayton" en la tercera película) y Elisabeth Shue (Jennifer Jane Parker), además del cantante y compositor Huey Lewis, responsable de incombustible tema principal "The Power of Love".

Todos relataron diversas anécdotas, como que el estudio quería que la película se llamara "Spaceman from Pluto", o que para Thompson su versión favorita de "Lorraine" es un equilibrio entre la iteración joven y la borracha, además de volver a representar algunas de la escenas de la película y revelar que "ya no se hizo" una nueva película sobre la historia.

Thomas F. Wilson, quien interpretó a varias versiones de Biff Tannen, fue uno de los grandes rostros ausentes en la conversación. Gad aseguró que lo intentó múltiples veces, pero no pudo hacer que se sumara al evento. Wilson ha manifestado en otras ocasiones su adversión por hablar de la franquicia, ya que se cansó de responder las mismas preguntas.