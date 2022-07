Avatar: The Last Airbender | ¿En qué personaje se basará la primera película de Avatar Studios?

Avatar: The Last Airbender está lejos de terminar ya que se confirmó una nueva adaptación live action por parte de Netflix, pero eso no es todo, además se realizarán nuevas películas de la mano de los creadores originales del programa.

En la Comic Con de San Diego se confirmó la noticia durante un panel en el que participaron los actores de voz Janet Varney (Korra en The Legend of Korra) y Dante Basco (Prince Zuko en A:TLA), y a pesar de que Varney no pudo asistir, si estuvo presente de manera virtual durante el anuncio.

"Ha habido muchos rumores, mucha especulación y mucha emoción, yo también lo siento. Pero pensamos que era hora de dejar las cosas claras. El primer largometraje de Avatar Studios se centrará en Avatar Aang y sus amigos, ¡y yo no puedo esperar!", señaló Varney.

Asimismo, Nickelodeon compartió la noticia en sus redes sociales. "Acabo de recibir GRANDES NOTICIAS de @janetvarney en nuestro Avatar de #NickSDCC: Desafiando a los Elementos – ¡EN VIVO! panel, ¡el primer largometraje de Avatar Studios se centrará en Avatar Aang y sus amigos! ��������".





¿Qué se sabe sobre la nueva película?

La nueva trilogía del universo Avatar son tres historias separadas y no una saga de tres partes como algunos seguidores pensaban. Esta historia se centrará en Aang y sus aliados, la cual estará ambientada tras los eventos del final de temporada de la serie original.

La película será dirigida por la showrunner de Voltron, Lauren Montgomery, y la producción ejecutiva estará a cargo de DiMartino, Konietzko y Eric Coleman.