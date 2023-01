La segunda entrega de la película de los Na’vi en Pandora, Avatar: El Camino del Agua avanza en la lista de películas más taquilleras de toda la historia y es que ya sobrepasó a películas como El Rey León, Jurassic World, entre otras como la estrenada en 2022 Top Gun: Maverick y también le quitó el título a la película más taquillera del año.

¡Imparable!

Ahora la cinta superó los 2 mil millones de dólares en la taquilla mundial y se posiciona como la sexta película más taquillera de la historia del cine y que este fin de semana se mantuvo número uno en las salas de cine de Estados Unidos.

La cinta ya superó recientemente a The Avengers y a Spider-Man No Way Home con un total de 2.024.678.353 millones de dólares recaudados en la taquilla internacional y se acerca a superar a Avengers: Infinity War y Star Wars: Episodio VII- El despertar de la Fuerza.

Mientras tanto, Avatar y Avengers: Engame se mantienen como las dos películas más taquilleras de todos los tiempos con 2.922.917.914 y 2.797.501.328 dólares recaudados.

Tercera película

Avatar: El Camino del Agua se convirtió en la tercera película de James Cameron que se encuentra en la lista y además el director ahora tiene tres películas sobre los 2.000 millones recaudados en dicha lista.

De igual forma la actriz Zoe Saldaña es la única que sale en cuatro películas que sobrepasan los 2 mil millones recaudados.

Más películas

El director, James Cameron ya confirmó que las películas de Avatar continuarán con 3 películas más, Avatar 3, 4 y 5. De estás, Avatar 3 se encuentra en postproducción ya que está completamente grabada y en cuanto a las dos siguientes Cameron mencionó que ya se encuentran escritas.

Con estás continuaciones, el cineasta planea explorar aún más el planeta Pandora y a los Na'vi.