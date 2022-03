Avatar 2 | El tráiler de la película podría estrenarse junto con Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Después de 13 años del estreno de su primera película y un sinfín de retrasos en cuanto al estreno de sus secuelas ya confirmadas, comienzan a aparecer las primeras señales concretas de Avatar 2.

Se ha dicho que la película llegará a los cines a fines de este año, específicamente el 16 de diciembre de 2022, pero los fans comienzan a preguntarse cuándo podrán ver las primeras imágenes de esta segunda parte tan esperada, creada por James Cameron y que trae de regreso a Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Kate Winslet, Dileep Rao, CCH Pounder y Matt Gerald.



¿Cuándo se estrena el tráiler de Avatar 2?

Según The Ankler, el tráiler de Avatar 2 llegará junto con el estreno de la película de Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que debutará en las salas de cines el próximo 6 de mayo.

Se prevé que el tráiler se proyecte justo antes del estreno de la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch. Con esto, Disney estaría repitiendo la estrategia que aplicó en Spider Man: No Way Home, con el estreno del tráiler de Dr. Strange 2 al final de la película, en una especie de escena post-créditos.

Cabe recordar que Cameron tiene contemplado el estreno de cuatro secuelas de Avatar, las cuáles -si no hay más retrasos- deberían estrenarse en 2022, 2024, 2026 y 2028. Están son:

Avatar 2 - Avatar: The Way of Water (2022)

Avatar 3 - Avatar: The Seed Bearer (2022).

Avatar 4 - Avatar: The Tulkun Rider (2026).

Avatar 5 - Avatar: The Quest for Eywa (2028).