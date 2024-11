Este 24 de noviembre se realizará balotaje en once regiones del país y es en ese contexto que distribuidora de películas anunció una importante noticia.

Este 24 de noviembre en Chile se lleva a cabo la segunda vuelta de Gobernadores Regionales, es en ese contexto que se declaró feriado irrenunciable en once regiones del país y por consiguiente, trae importantes consecuencias en el comercio. Revisa, a continuación, todos los detalles.

¿Qué pasa con el comercio en elecciones y pueden abrir los cines?

Es importante aclarar que este domingo es irrenunciable, pero de segunda categoría, esto quiere decir que deben mantenerse cerrados solamente los comercios que se encuentren ubicados en centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad, como malls, centros comerciales y strip center, esto incluye a supermercados y cines en su interior.

Esto último fue ratificado por la distribuidora de películas Andes Film, quien señaló en la red social de Instagram que “el domingo 24 de noviembre por votación los cines estarán cerrados” .

¿Esto es en todos los cines del país? No, porque al igual que otros comercios, la restricción de funcionamiento es solamente para once regiones del país, mientras que las restantes cinco regiones que no tendrán balotaje podrán funcionar con normalidad.

Foto: Andes Film Chile.

¿En qué regiones SÍ funcionarán los cines?

No habrá restricción de funcionamiento para cines, ni tampoco para centros comerciales en todas las comunas de las regiones de Tarapacá, Ñuble, Los Ríos, Aysén y Magallanes , ya que estas zonas NO tienen segunda vuelta y, por tanto, el feriado irrenunciable no les rige.

Por ejemplo, Cinepolis de Chillán funcionará con normalidad, mientras que el resto de la cadena se encontrará cerrado.

¿Dónde voto? Revisa tus datos electorales: