¿Es obligación votar en segunda vuelta? Revisa quienes no serán multados el 24 de noviembre

Este domingo en Chile nuevamente hay elecciones, esta vez serán solo 11 las regiones que tendrán que elegir el cargo de gobernador (GORE).

Las votaciones serán el domingo 24 de noviembre, desde las 09:00 hasta las 18:00 hrs, te contamos si es con voto obligatorio y de cuánto es la multa.

¿Es obligación votar en segunda vuelta?

La segunda vuelta para votar por gobernadores regionales será este domingo 24 de octubre y de acuerdo a lo señalado en la ley N.º 21.524, las votaciones serán de carácter obligatorio para todos los ciudadanos y ciudadanas que estén habilitados.

En caso de estar habilitado y no asistir a votar, te arriesgas a una multa 0,5 UTM que se traduce en aproximadamente $33.000 y que es emitida por el Juzgado de Policía Local.

Por lo tanto, solo deben votar las 11 regiones que aún no tienen GORE y lo decidirán este fin de semana, de lo contrario, no tienes la obligación de ir a votar y, por lo tanto, no recibirás multa.

¿Qué regiones votan por gobernadores?

Se debe elegir el cargo de gobernadores regionales, en las zonas en que los candidatos no alcanzaron el porcentaje para ser electos, que son las siguientes: