La película que emocionó hasta las lágrimas a Zoe Saldana y no sabías

El pasado 11 de marzo se estrenó El Proyecto Adam en Netflix, producción que se ha ganado rápidamente el corazón de los usuarios del streaming y que contó que un elenco cargado de estrellas como Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Mark Ruffalo y Zoe Saldana.

Precisamente esta última actriz ha dado que hablar durante el último tiempo, luego de confesar que tras ver unas imágenes de su nuevo proyecto, se emocionó hasta las lágrimas.

Se trata de Avatar 2, la secuela de la película de 2009 que fue todo un éxito de taquilla y que tras varios años de pausa, con una pandemia de por medio, por fin debutará en cines este año.

"Todo eso de que no puedes imitar el agua virtualmente a través de la captura de movimiento. Ese fue solo un desafío que él mismo había asumido, y le tomó años, y lo hizo. Es poderoso, es convincente. Puedo ahogarme solo hablando de eso. Pude ver solo 20 minutos de la segunda entrega justo antes de que terminara el año pasado y me quedé sin palabras... Me conmovió hasta las lágrimas. Una cosa que nadie sabe realmente sobre Jim es que también es un gran llorón. Realmente tiene un corazón de oro, y es un hombre firme y muy concentrado, pero tiene un corazón muy delicado, por eso lo protege tanto".

Además de Saldana, el elenco está compuesto por Sam Worthington, Stepehn Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder, Matt Gerald, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, David Thewlis, Vin Diesel y CJ Jones.

Si bien todavía no existe fecha de estreno para la secuela de Avatar, se espera que llegue en diciembre de este 2022.