A poco del estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness , el protagonista de la película adelantó lo que se viene e incluso comparó la cinta con la última de Spider-Man.

Benedict Cumberbatch compara Doctor Strange 2 con Spider-Man No Way Home: "Va a ser un alboroto absoluto"

Doctor Strange in the Multiverse of Madness es la próxima película de Marvel Studios en llegar a los cines y en menos de dos meses los fanáticos tendrán su premio con una cinta que tiene expectativas enormes.

La inclusión del multiverso en la trama, tal como Spider-Man: No Way Home, es el gran enganche de los fans para ver no solo a Doctor Strange y Scarlett Witch en la producción, lo que ya genera entusiasmo, sino personajes de otros universos debutar en el filme.

Y en medio de este escenario, Benedict Cumberbatch, quien interpreta en el UCM a Doctor Strange, habló con Empire sobre sus expectativas con el estreno, además de compararla con el gran éxito reciente de Sony Pictures y Marvel:

"Es una gran, gran película. Va a ser un alboroto absoluto. Y si logra el nivel de ambición que tiene, vamos a tener un éxito al nivel de Spidey (Spider-Man No Way Home). Ahí tienes, pondré mi bandera en la arena", comentó el actor.

La llegada del Multiverso en las películas de Marvel por ahora recién se comienza a explorar con series como Wandavision y Loki, más la última de Spider-Man que fue todo un éxito en el cine. Doctor Strange 2 pretende igualar lo conseguido por la cinta del arácnido, aunque se ha guardado bajo siete llaves las secretas apariciones, salvo la de un reconocido personaje de los X-Men.

Empire además reveló dos imágenes exclusivas de la película, en una con Strange y América Chavez capturada, y otra con el Hechicero Supremo con esposas en una imagen que ya pudimos ver en el último trailer.

¿Cuándo se estrena Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness tiene fecha de estreno mundial para el 6 de mayo del 2022, pero se espera que llegue un par de día antes a diferentes países, incluido Chile.