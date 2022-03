Doctor Strange 2 | Nuevas imágenes entregan detalles de lo que vendrá en el "Multiverse of Madness"

Cada vez queda menos para el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y es por eso que la revista Empire, le entregó a sus lectores en su nuevo número un vistazo de lo que se vendrá en la nueva cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch.

En la portada aparece Wong, America Chavez y por supuesto Wanda Maximoff, quien tendrá uno de los papeles más importantes de la nueva entrega, los cuales estarán relacionados a los sucesos ocurridos en la serie de Disney Plus Wandavision.

En Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el universo cinematográfico de Marvel continúa expandiéndose como nunca antes visto. En este film, Strange tendrá que acudir a sus aliados por ayuda, pero también enfrentarse a nuevos enemigos, que hacen que esta cinta sea una de las más esperadas de este año.

El tráiler estrenado ya dejó a los fans impactados luego de que se confirmara que esta nueva cinta contaría con distintas versiones del poderoso hechicero, Defender Strange, Dark Strange e incluso las versiones zombies de Strange. Sumado a la posible llegada del Dr. Charles Xavier, personificado por el legendario actor Patrick Steward tiene a los seguidores ansiosos por la llegada de la cinta a la gran pantalla, la cual se estrenará el 22 de mayo de este año.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness está protagonizada por Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg y Rachel McAdams. La película está dirigida por Sam Raimi y Kevin Feige es el productor.

Revisa las imágenes y el tráiler a continuación.