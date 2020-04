¡Atención fanáticos! Rick and Morty llega a la televisión en Chile de la mano de Warner Channel

Un imperdible de los dibujos animados para adultos podrás ver toque de queda, y es que Rick and Morty serán transmitidos en la TV cable desde esta semana.

Warner Channel, canal conocido por dar series como Friends, The Big Bang Theory y Two and a Half Men; ampliará su catálogo sumando un espacio nocturno para diferentes programas de Adult Swim, canal norteamericano que transmite, entre otros, a Rick and Morty.

La serie animada de comedia y ciencia ficción estadounidense sigue las aventuras del científico Rick Sánchez y su sobrino Morty Smith, quiénes con diferentes experimentos y viajes a otras dimensiones han logrado cautivar a la audiencia mundial.

El divertido dúo se ha hecho popular por sus aventuras y humor negro.

Hasta un Emmy ha ganado la serie animada que destaca por su peculiar y atrevido humor y que actualmente está en su cuarta temporada.

La serie ha sido transmitida en Chile por I-Sat, además de estar disponible en Netflix, pero por primera vez llegará a Warner Channel en un nuevo segmento nocturno.

Está llegando algo nuevo y divertido. Te dejamos unas pistas �� ¿Te gusta? �� #AdultSwim pic.twitter.com/WfKRby3qrL — Warner Channel (@WarnerChannelLA) April 22, 2020

El canal de cable transmitirá el espacio a medianoche Adult Swim, donde darán los diferentes dibujos animados para adultos de aquel canal, entre ellos Aqua Teen Hunger Force, Robot Chicken, Final Space y el anunciado Rick and Morty.

El estreno de estas series está programado para la medianoche del sábado 2 de mayo, en el canal Warner Channel:

Warner Channel TV

VTR: 33 (SD en Santiago) - 764 (HD)

DIRECTV: 206 (SD) - 1206 (HD)

ENTEL: 81 (HD)

CLARO: 105 (SD) - 605 (HD)

GTD/TELSUR: 152 (SD) - 862 (HD)

MOVISTAR: 501 (SD) - 857 (HD)

TU VES: 201 (SD) - 115 (HD)