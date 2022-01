La nueva competencia de Canal 13 ”Aquí se Baila...talento sobre la fama” está a punto de debutar en la pantalla. A pocos días antes de su estreno, el espacio reveló la llegada de un reconocido actor al espacio artístico.

Pablo Cerda, se suma al programa que conduce Sergio Lagos. El actor regresa a Chile tras años alejado de la televisión, debido a que estuvo estudiando en Europa.

“Yo acostumbro salir bastante después de cada proyecto, porque me permite tomar distancia. Terminada la teleserie me fui a Madrid a estudiar un máster en guión para aprender estructura, trabajando en silencio”, expresó el actor.

“Regresé en enero pasado, fueron tres años lejos de mi país, así que ha sido emocionante volver a Chile y a conectarme con el público mediante la danza”, señaló el protagonista de Pacto de Sangre.

Acerca de su participación en el espacio de baile, Pablo comentó: “Este proyecto me pilla feliz porque extrañaba volver a mi país, al calor sudamericano, a la expresión, a la energía y la vitalidad de vivir. Más encima llegar bailando, donde está toda tu vitalidad, es un doble juego”.

Sobre que lo inspiró a participar en el espacio, el actor señaló: “Yo crecí solo en el puerto de San Antonio, entonces la música fue mi compañía, en la radio de mis padres o de la persona que me tenía a cargo. Desde los ocho años, ligado al pop de la época, MC Hammer o DeKiruza, siempre me gustó la música, y en el colegio bailaba en los eventos de fin de año”.

El actor de 17, también se refirió acerca de sus expectativas en la competencia. “No he pensado en ganar. Yo fui deportista cuando joven también, jugué mucho baloncesto, y siempre en los campeonatos aplico la filosofía deportiva, voy uno a uno: primero la primera presentación, luego la eliminación, y así semana a semana. Nunca he sido una persona muy competitiva, me gusta disfrutarlo, y para mí la danza es placer, goce y alegría”.

Aquí se Baile llegará a la pantalla el lunes 10 de enero.