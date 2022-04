Quedan solo horas para el estreno de Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore, la tercera parte de la saga precuela de Harry Potter donde se verá como el oscuro mago Grindelwald le declara la guerra a los muggles.

Frente a esto, el profesor Dumbledore deberá pedirle ayuda a Newt Scamander para que guíe a un equipo de magos, brujas y un panadero en una aventura peligrosa con el objetivo de detener al villano.

A diferencia de las cintas anteriores, el antagonista Gellert Grindelwald no será interpretado por Johnny Depp, si no que esta vez lo hará el actor Mads Mikkelsen.

Si bien esta noticia se dio a conocer hace varios meses, los fans de la estrella de Piratas del Caribe quedaron sorprendidos con el anuncio, e incluso muchos hicieron campaña en redes sociales para que regresara a su papel.

¿Por qué razón Johnny Depp fue sustituido en Los Secretos de Dumbledore?

De acuerdo a lo manifestado por Warner Bros., la decidión de despedir a Depp de los próximos proyectos cinematográficos fue debido a varios problemas personales del actor, ya que de acuerdo al estudio, los altos mandos querían que las producciones estuvieran alejadas de controversias.

No es un secreto que Jonnhy Depp ha tenido un divorcio más que problemático con la actriz Amber Heard, en donde se acusan al intérprete de agresiones físicas y difamación que ocurrieron en 15 meses de matrimonio.

Esto no quedó ahí, ya que también tuvo problemas con el diario The Sun, quien lo tildó de "golpeador de esposas", por lo que Depp decidió denunciar por difamación, no obstante, el juez falló a favor del periódico.