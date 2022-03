Andrew Garfield obtuvo la segunda nominación al Oscar de su carrera por su interpretación del dramaturgo Jonathan Larson en Tick, Tick … ¡Boom!, la primera nominación de su carrera la obtuvo el 2017 cuándo protagonizó Hacksaw Ridge.

El protagonista de The Amazing Spiderman compite en la categoría Mejor Actor en donde también están nominados Will Smith (King Richard), Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog) y Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth).

La cinta de Netflix también está nominada a mejor montaje y está basada en la obra autobiográfica del mismo nombre sobre la vida de Jonathan Larson. La historia refleja los obstáculos al que se enfrenta John, un artista que aspira ser compositor de obras teatrales que se encuentra cercano a cumplir los 30 años y se siente frustrado al encontrarse cada vez más lejos de realizar su sueño, lo que hace que se replantee su futuro.

Un aspirante a compositor de obras teatrales cercano a cumplir 30 años se enfrenta a la ansiedad y a la frustración al no sentirse cerca de alcanzar su sueño, y se pregunta si este realmente merece la pena.

Sobre su nominación, el actor conversó con EW en donde señaló: "Estaba como, acostado en la cama y completamente oscuro y tratando de estar callado para los vecinos y eso. Fue genial ver a un grupo de mis amigos siendo nominados y películas que amo y luego, por supuesto, hubo un momento en el que dijeron mi nombre para la cosa, y eso obviamente creó un aullido en mi alma y mis amigos. y mi familia.

Luego agregó: "Todos estamos muy, muy emocionados, muy, muy felices, muy, muy agradecidos, en su mayoría solo agradecidos de que tal vez esto sea una indicación de que puedo seguir haciendo las cosas que me gusta hacer y actuar y contar historias".

Revisa el Tick tick... boom! a continuación.